Lễ đón trọng thể Đại tướng Nguyễn Tân Cương thăm chính thức Singapore

Tháng 10/2026 ghi nhận mức nhiệt cao nhất trong lịch sử quan trắc từ năm 1961. Có tới 98 điểm đo trên cả nước lập kỷ lục nhiệt độ, riêng miền Bắc xuất hiện 69 trạm có nền nhiệt trung bình tháng cao chưa từng thấy. Đáng chú ý, hai đợt không khí lạnh sắp xuất hiện trong tháng 11 nhưng nền nhiệt vẫn được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm.