Lễ đón trọng thể Đại tướng Nguyễn Tân Cương thăm chính thức Singapore
Sáng 5-11, Phó đô đốc Aaron Beng, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Singapore chủ trì lễ đón trọng thể Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng đoàn đại biểu quân sự cấp cao QĐND Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Singapore.
Sau lễ đón, Đại tướng Nguyễn Tân Cương và đoàn đến chào xã giao Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Chan Chun Sing.
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Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-te/doi-ngoai-quoc-phong/le-don-trong-the-dai-tuong-nguyen-tan-cuong-tham-chinh-thuc-singapore-1063346