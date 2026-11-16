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Lễ đón Tổng thống Chile và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam

Chiều 16/11/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast và Phu nhân María Pia Adriasola de Kast thăm chính thức Việt Nam.

Báo VietnamPlus
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đón Tổng thống Chile José Antonio Kast và Phu nhân María Pia Adriasola de Kast. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đón Tổng thống Chile José Antonio Kast và Phu nhân María Pia Adriasola de Kast. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đón Tổng thống Chile José Antonio Kast và Phu nhân María Pia Adriasola de Kast. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đón Tổng thống Chile José Antonio Kast và Phu nhân María Pia Adriasola de Kast. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt tay Phu nhân Tổng thống Chile, bà María Pia Adriasola de Kast. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt tay Phu nhân Tổng thống Chile, bà María Pia Adriasola de Kast. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lễ đón trọng thể Tổng thống Chile José Antonio Kast và Phu nhân María Pia Adriasola de Kast thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lễ đón trọng thể Tổng thống Chile José Antonio Kast và Phu nhân María Pia Adriasola de Kast thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lễ đón trọng thể Tổng thống Chile José Antonio Kast và Phu nhân María Pia Adriasola de Kast thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lễ đón trọng thể Tổng thống Chile José Antonio Kast và Phu nhân María Pia Adriasola de Kast thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Chile José Antonio Kast thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Chile José Antonio Kast thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Chile José Antonio Kast duyệt Đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Chile José Antonio Kast duyệt Đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Chile José Antonio Kast duyệt Đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Chile José Antonio Kast duyệt Đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đại biểu hai nước tham dự Lễ đón. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đại biểu hai nước tham dự Lễ đón. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu dự Lễ đón Tổng thống Chile José Antonio Kast và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu dự Lễ đón Tổng thống Chile José Antonio Kast và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/le-don-tong-thong-chile-va-phu-nhan-tham-chinh-thuc-viet-nam-post1148641.vnp