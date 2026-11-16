Lễ đón Tổng thống Chile và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam

Trong khuôn khổ chương trình thăm và làm việc tại Hàn Quốc từ ngày 16 - 22/11/2026, Đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng do đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với lãnh đạo chính quyền thành phố (TP) Chuncheon, tỉnh Gangwon (Hàn Quốc).