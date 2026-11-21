Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đón Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu thành viên đoàn Việt Nam với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu thành viên đoàn Việt Nam với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu thành viên đoàn Việt Nam với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu tham dự Lễ đón. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thành viên đoàn cấp cao hai nước tham dự Lễ đón. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu thành viên đoàn Việt Nam với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu thành viên đoàn Việt Nam với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với thành viên đoàn Azerbaijan. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Lễ đón trọng thể Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Lễ đón trọng thể Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev trên bục danh dự, nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Lễ đón trọng thể Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev chụp ảnh chung. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân chụp ảnh chung. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)