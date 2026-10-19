Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch

Máy bay tiêm kích của Không quân Hoàng gia Đan Mạch bay hộ tống khi chuyên cơ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam vào không phận Đan Mạch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhà Vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tại Sân bay quốc tế Copenhagen. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhà Vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tại Sân bay quốc tế Copenhagen. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly được tổ chức trọng thể theo nghi thức cấp Nhà nước tại Sân bay quốc tế Copenhagen dưới sự chủ trì của Nhà Vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly được tổ chức trọng thể theo nghi thức cấp Nhà nước tại Sân bay quốc tế Copenhagen dưới sự chủ trì của Nhà Vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly được tổ chức trọng thể theo nghi thức cấp Nhà nước tại Sân bay quốc tế Copenhagen dưới sự chủ trì của Nhà Vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly được tổ chức trọng thể theo nghi thức cấp Nhà nước tại Sân bay quốc tế Copenhagen dưới sự chủ trì của Nhà Vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly được tổ chức trọng thể theo nghi thức cấp Nhà nước tại Sân bay quốc tế Copenhagen dưới sự chủ trì của Nhà Vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly được tổ chức trọng thể theo nghi thức cấp Nhà nước tại Sân bay quốc tế Copenhagen dưới sự chủ trì của Nhà Vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X duyệt Đội danh dự. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu thành viên đoàn cấp cao Việt Nam với Nhà Vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu thành viên đoàn cấp cao Việt Nam với Nhà Vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu thành viên đoàn cấp cao Việt Nam với Nhà Vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu thành viên đoàn cấp cao Việt Nam với Nhà Vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu thành viên đoàn cấp cao Việt Nam với Nhà Vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhà Vua Đan Mạch Frederik X giới thiệu thành viên đoàn Đan Mạch với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)