Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Vương quốc Bỉ

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: TTXVN)

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm quan hệ hai nước đang có nền tảng thuận lợi với sự tin cậy chính trị cao, hiểu biết và gắn kết ngày càng sâu sắc.

Thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, Việt Nam và Bỉ luôn duy trì mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp. Hai bên thường xuyên trao đổi các chuyến thăm cấp cao và tiếp xúc tại các diễn đàn đa phương. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục, khoa học-công nghệ đạt nhiều kết quả tích cực. Bỉ là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Việt Nam tại EU; Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Bỉ trong ASEAN.

Năm 2018, hai bên thiết lập khuôn khổ Đối tác chiến lược về nông nghiệp. Đặc biệt, Hạ viện Liên bang Bỉ là nghị viện nước ngoài đầu tiên và duy nhất thông qua Nghị quyết kêu gọi hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, thể hiện tình cảm hữu nghị, tinh thần nhân văn và sự đồng hành của Bỉ trong khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam.

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất /TTXVN)

Chuyến thăm này là dịp để hai bên tạo bước chuyển quan trọng về hợp tác trong các lĩnh vực Bỉ có thế mạnh và Việt Nam đang tập trung ưu tiên như khoa học- công nghệ, chip bán dẫn, năng lượng tái tạo, nông nghiệp xanh và đổi mới sáng tạo, logistics và cảng biển thông minh; phát huy vai trò cửa ngõ đưa hàng hóa hai nước vào thị trường EU và ASEAN, đưa Việt Nam trở thành trung tâm hợp tác, sản xuất, phân phối các sản phẩm của Bỉ tại khu vực Đông Nam Á.

Sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever tiến hành hội đàm.