Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Nhật Bản
Nhận lời mời của Nhà nước Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 8 - 11/11/2026. Chiều 9/11 (theo giờ địa phương), tại Nhà khách Quốc gia Akasaka ở Thủ đô Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/le-don-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tham-chinh-thuc-nhat-ban-246261110083348833.htm