Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Nhật Bản

Tấm thẻ bảo hiểm y tế mỏng manh trong ví lại là chỗ dựa lớn nhất của nhiều gia đình mỗi khi có người ốm. Năm 2026, chính sách bảo hiểm y tế bước vào một giai đoạn điều chỉnh quan trọng, khi nhiều quy định mới chính thức áp dụng và cách tính quyền lợi gắn chặt hơn với mức lương cơ sở đã thay đổi. Những tháng cuối năm cũng là thời điểm hàng loạt thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình tới hạn gia hạn. Hiểu đúng mình đóng bao nhiêu, được hưởng gì và cần làm gì để thẻ không bị gián đoạn là việc nên làm ngay, trước khi một cơn ốm bất ngờ gõ cửa.