Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Nhật Bản

Tại lễ đón, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng bước vào vị trí danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiều Nhật Bản. Sau lễ cử Quốc thiều, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt Đội danh dự. Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo giới thiệu thành viên đoàn đại biểu cấp cao Nhật Bản và Việt Nam tham dự lễ đón. Sau lễ đón, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.

Trải qua hơn 50 năm vun đắp và xây dựng, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản không ngừng được củng cố và phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực. Tin cậy chính trị giữa hai nước ngày càng được củng cố và tăng cường. Nhật Bản luôn là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu và là nước cung cấp hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) lớn nhất cho Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae duyệt Đội danh dự.

Chuyến thăm hướng tới xác lập cơ chế hợp tác bình đẳng, cùng có lợi; mở ra các bước đột phá trong hợp tác đào tạo nguồn nhân lực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi xanh, đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Qua đó, đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới giữa Việt Nam và Nhật Bản lên tầm cao mới.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly.

Việt Nam và Nhật Bản cũng ngày càng phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Hai bên thường xuyên trao đổi, chia sẻ quan điểm về những vấn đề cùng quan tâm, tăng cường phối hợp trong các vấn đề khu vực và quốc tế, qua đó đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.