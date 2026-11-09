Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi duyệt đội danh dự. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Thủ tướng Takaichi chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly thăm chính thức Nhật Bản. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae giới thiệu với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm các đại biểu Nhật Bản. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tiến vào phòng hội đàm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Vào chiều 9/11, tại Thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanaei chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước.