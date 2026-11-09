Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Nhật Bản

Trước đề xuất cấm thuốc lá theo thế hệ, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết các thành viên Chính phủ đã thảo luận, cân nhắc và thống nhất chưa đưa nội dung này vào Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.