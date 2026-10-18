Xã hộiThời sự

Lễ đón Thủ tướng Liechtenstein thăm chính thức Việt Nam

Sáng 18/10/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Lễ đón Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas thăm chính thức Việt Nam.

Báo VietnamPlus
22 liên quanGốc
Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas trên bục danh dự, nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas trên bục danh dự, nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas duyệt Đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas duyệt Đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas duyệt Đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas duyệt Đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas duyệt Đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas duyệt Đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas duyệt Đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas duyệt Đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas chụp ảnh chung. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas chụp ảnh chung. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/le-don-thu-tuong-liechtenstein-tham-chinh-thuc-viet-nam-post1142675.vnp