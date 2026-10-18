Lễ đón Thủ tướng Liechtenstein thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas trên bục danh dự, nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas duyệt Đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas duyệt Đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas duyệt Đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas duyệt Đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas chụp ảnh chung. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)