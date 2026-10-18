Lễ đón Thủ tướng Liechtenstein thăm chính thức Việt Nam

Giá heo hơi hôm nay 18/10, theo ghi nhận của Thế giới và Việt Nam, tính chung cả nước, giá heo hơi hôm nay giảm tại 13 địa phương, gồm 6 địa phương miền Bắc, 4 địa phương miền Trung - Tây Nguyên và 3 địa phương miền Nam. Trong khi đó, mức giá cao nhất 53.000 đồng/kg chỉ còn được duy trì tại một số địa phương thuộc miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam.