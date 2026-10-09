Lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Vương quốc Campuchia

Một số vị trí trên tuyến 2.5 đang dần được kết nối nhằm phục vụ cho công tác thông tuyến vào những ngày tới. Đây là minh chứng cho sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị Tp. Hà Nội cùng với sự đồng hành của người dân nơi dự án đi qua.