Lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Vương quốc Campuchia

Thủ tướng Hun Manet đón Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Vương quốc Campuchia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Hun Manet đón Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Vương quốc Campuchia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Hun Manet đón Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Vương quốc Campuchia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet duyệt Đội danh dự Quân đội Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet duyệt Đội danh dự Quân đội Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet duyệt Đội danh dự Quân đội Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet trên bục danh dự, nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng với các thành viên đoàn Campuchia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng với các thành viên đoàn Campuchia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng với các thành viên đoàn Campuchia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Campuchia Hun Manet với các thành viên đoàn Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Campuchia Hun Manet với các thành viên đoàn Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Campuchia Hun Manet với các thành viên đoàn Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Campuchia Hun Manet với các thành viên đoàn Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)