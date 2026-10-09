Lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Vương quốc Campuchia

Thủ tướng Hun Manet đón Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng với các thành viên đoàn Campuchia. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet với các thành viên đoàn Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Campuchia Hun Manet với các thành viên đoàn Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Hun Manet đón Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet trên bục danh dự, nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet duyệt Đội danh dự Quân đội Hoàng gia Campuchia. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc