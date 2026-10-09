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Lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Vương quốc Campuchia

Chiều 9/10/2026, tại Thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Hun Manet chủ trì Lễ đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Campuchia.

Báo Tin Tức TTXVN
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Thủ tướng Hun Manet đón Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Hun Manet đón Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng với các thành viên đoàn Campuchia. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng với các thành viên đoàn Campuchia. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet với các thành viên đoàn Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet với các thành viên đoàn Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Campuchia Hun Manet với các thành viên đoàn Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Campuchia Hun Manet với các thành viên đoàn Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Hun Manet đón Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Hun Manet đón Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet trên bục danh dự, nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet trên bục danh dự, nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet duyệt Đội danh dự Quân đội Hoàng gia Campuchia. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet duyệt Đội danh dự Quân đội Hoàng gia Campuchia. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/le-don-thu-tuong-le-minh-hung-tham-chinh-thuc-vuong-quoc-campuchia-post1392817.html