Lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Vương quốc Campuchia

Tình trạng ô nhiễm không khí tại Malaysia tiếp tục diễn biến nghiêm trọng, khi số khu vực ghi nhận chỉ số ô nhiễm không khí (API) vượt ngưỡng 180 tăng lên, buộc hàng loạt trường học tại nhiều bang và vùng lãnh thổ liên bang phải đóng cửa.