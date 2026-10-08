Lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đón Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thiếu nhi Thủ đô Vientiane tặng hoa chào mừng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thăm chính thức Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith nghe Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith nghe Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng với thành viên đoàn cấp cao Lào tham dự lễ đón. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng với thành viên đoàn cấp cao Lào tham dự lễ đón. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng với thành viên đoàn cấp cao Lào tham dự lễ đón. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng giới thiệu thành viên đoàn Việt Nam với Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng giới thiệu thành viên đoàn Việt Nam với Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)