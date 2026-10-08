Lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Ngày 8-10, tại Hội nghị giao ban với Thường trực các cấp ủy trực thuộc Thành ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III-2026 do Thường trực Thành ủy Đồng Nai tổ chức, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đỗ Đức Hòa cho biết, trong 9 tháng của năm 2026, toàn Đảng bộ thành phố đã kết nạp 3.671/3.990 đảng viên, đạt 92,01% chỉ tiêu Nghị quyết Thành ủy đề ra năm 2026.