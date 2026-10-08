Lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức CHDCND Lào

Hiện tượng thời tiết El Nino dự báo sẽ tiếp tục mạnh lên trước khi đạt đỉnh vào tháng 12 tới, có khả năng trở thành một trong những đợt El Nino khốc liệt nhất được ghi nhận kể từ năm 1950. Đây là cảnh báo vừa được Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) trực thuộc Liên hợp quốc đưa ra ngày 8/10.