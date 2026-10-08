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Lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức CHDCND Lào

Chiều 8/10/2026, tại Thủ đô Vientiane, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chủ trì Lễ đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Báo Tin Tức TTXVN
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Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đón Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đón Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith nghe Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith nghe Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith nghe Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith nghe Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Lào. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Lào. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Lào. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Lào. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thiếu nhi Thủ đô Vientiane tặng hoa chào mừng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thăm chính thức Lào. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Thiếu nhi Thủ đô Vientiane tặng hoa chào mừng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thăm chính thức Lào. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Thủ tướng Lê Minh Hưng với thành viên đoàn cấp cao Lào tham dự lễ đón. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng với thành viên đoàn cấp cao Lào tham dự lễ đón. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng với thành viên đoàn cấp cao Lào tham dự lễ đón. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng với thành viên đoàn cấp cao Lào tham dự lễ đón. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng giới thiệu thành viên đoàn Việt Nam với Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng giới thiệu thành viên đoàn Việt Nam với Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng giới thiệu thành viên đoàn Việt Nam với Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Thủ tướng Lê Minh Hưng giới thiệu thành viên đoàn Việt Nam với Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/le-don-thu-tuong-le-minh-hung-tham-chinh-thuc-chdcnd-lao-post1392457.html