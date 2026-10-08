Lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức CHDCND Lào

Tại Thủ đô Vientiane chiều 8/10, sau lễ đón chính thức, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hội đàm song phương với Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và đoàn đại biểu cấp cao Lào, để trao đổi về tình hình hợp tác giữa hai nước thời gian qua và thống nhất các phương hướng thúc đẩy hợp tác trong những tháng cuối năm 2026. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith cũng sẽ đồng chủ trì Hội nghị Xúc tiến đầu tư Lào-Việt Nam để lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp hai nước, kịp thời tháo gỡ khó khăn và vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư giữa hai nước, góp phần hiện thực hóa nội hàm “gắn kết chiến lược” Việt Nam -Lào đã được lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước nhất trí thống nhất. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith dự Lễ bàn giao Hệ thống quản lý dân cư và CCCD tại Lào. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Trước đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Lào. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Các thành viên đoàn cấp cao Lào tham dự lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Đoàn chính thức tháp tùng Thủ tướng Lê Minh Hưng có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn và nhiều quan chức lãnh đạo khác. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Thủ tướng Lê Minh Hưng giới thiệu thành viên đoàn Việt Nam với Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đón Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Thiếu nhi Thủ đô Vientiane tặng hoa chào mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Lào. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith nghe Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

12h45 ngày 8/10, chuyên cơ chở Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến sân bay quốc tế Wattay ở thủ đô Vientiane, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào Saleumxay Kommasith. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Đón Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Wattay có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Bouakhong Nammavong; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Maythong Thammanvongsa; Phó Chủ tịch Ủy ban chính quyền thủ đô Vientiane Phokham Xayasone; Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Eunthavan; Chánh Văn phòng Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam Viengsan Chantha; lãnh đạo các Vụ thuộc Bộ Ngoại giao Lào và đơn vị liên quan. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Trong không khí thắm tình hữu nghị, cộng đồng người Việt Nam tại Lào và đông đảo các em học sinh Lào vẫy cờ hai nước tại sân bay chào mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Chuyến thăm là dịp để hai Đảng, hai Chính phủ tiếp tục khẳng định mạnh mẽ truyền thống đoàn kết đặc biệt, gắn bó thủy chung, trước sau như một giữa Việt Nam và Lào, mối quan hệ gắn bó keo sơn đã được thử thách, tôi luyện và không ngừng bồi đắp qua các giai đoạn lịch sử; đồng thời, thể hiện quyết tâm chính trị của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Chính phủ trong việc đưa quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào phát triển theo hướng ngày càng thực chất và hiệu quả hơn. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm; đại diện các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Lào đón Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Thủ đô Vientiane bắt đầu chuyến thăm chính thức CHDCND Lào. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Đoàn đại biểu đón tiếp Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Đại biểu đón Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Thủ đô Vientiane, bắt đầu chuyến thăm chính thức CHDCND Lào. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Ngay sau khi đến sân bay quốc tế Wattay, Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tại Đài tưởng niệm các liệt sĩ vô danh ở thủ đô Vientiane. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bày tỏ lòng thành kính và sự ghi nhớ công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do cho hai dân tộc, cũng như vì sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước của hai nước Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.