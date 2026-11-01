Lễ đón Tàu tuần tra an ninh hàng hải Hoa Kỳ thăm Thành phố Hồ Chí Minh

Tàu USCGC Bertholf là tàu đầu tiên của lực lượng vũ trang Hoa Kỳ thăm hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh sau 20 năm. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Tàu tuần tra an ninh hàng hải USCGC Bertholf (WMSL-750) của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ đã cập cảng Saigon Gateway (Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh). (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Đại tá Nguyễn Đức Hiếu (trái), Phó Tư lệnh Pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 chào mừng Đại tá Andrew Pate (phải), Thuyền trưởng tàu USCGC Bertholf. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Đại tá Nguyễn Đức Hiếu, Phó Tư lệnh Pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, phát biểu tại lễ đón tàu USCGC Bertholf. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Đại tá Andrew Pate, Thuyền trưởng tàu USCGC Bertholf phát biểu tại lễ đón tàu USCGC Bertholf. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Bà Jennifer Wicks, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Namphát biểu tại lễ đón tàu USCGC Bertholf. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Các đại biểu Việt Nam và Hoa Kỳ tại lễ đón tàu USCGC Bertholf của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Các đại biểu Việt Nam và Hoa Kỳ tại lễ đón tàu USCGC Bertholf của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Thủy thủ tàu USCGC Bertholf của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Các đại biểu Việt Nam và Hoa Kỳ tại lễ đón tàu USCGC Bertholf của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Bà Jennifer Wicks, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cùng dự lễ đón tàu USCGC Bertholf. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Sân đáp trực thăng trên tàu USCGC Bertholf. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Pháo 56 mm - một trong những vũ khí mạnh nhất của tàu USCGC Bertholf. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Pháo 6 nòng cỡ 20mm tích hợp radar rò tìm tự động trên tàu. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Xuồng đa năng trên tàu USCGC Bertholf phục vụ nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ và tuần tra trên biển (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Máy bay trực thăng trong Hangar của tàu USCGC Bertholf giới thiệu UAV phục vụ công tác giám sát, tuần tra. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Sỹ quan tàu USCGC Bertholf giới thiệu phòng điều khiển bộ phận cơ khí, máy của tàu. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Sĩ quan tàu USCGC Bertholf giới thiệu UAV phục vụ công tác giám sát, tuần tra. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Đầu bếp trên tàu USCGC Bertholf chuẩn bị bữa ăn tối cho thủy thủ đoàn. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)