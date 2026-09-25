Lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sỹ Đinh Văn Bản diễn ra trang nghiêm tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Sơn Dương.

Liệt sỹ Đinh Văn Bản sinh năm 1962, quê xã Minh Thanh, tỉnh Tuyên Quang, là con thứ 6 trong gia đình có 7 anh chị em. Sau ngày đất nước thống nhất, trước âm mưu xâm lược của tập đoàn Pol Pot - Ieng Sary, đồng chí Đinh Văn Bản lên đường nhập ngũ, được biên chế tại Đại đội 2, Đoàn A5 đặc công, cấp bậc chiến sỹ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng chí cùng đồng đội tham gia nhiều trận chiến đấu ác liệt, góp phần bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Các đại biểu và gia đình tham dự buổi lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sỹ Đinh Văn Bản.

Ngày 5-1-1985, trong một trận chiến đấu quyết liệt, đồng chí Đinh Văn Bản đã anh dũng hy sinh. Phần mộ của đồng chí sau đó được quy tập, an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Tam Nông, xã Phú Thọ, tỉnh Đồng Tháp.

Sau hơn 40 năm, thực hiện nguyện vọng của gia đình và được sự quan tâm, phối hợp của các cấp, các ngành, hài cốt liệt sỹ Đinh Văn Bản đã được đưa về quê hương, an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Sơn Dương.

Đại biểu và gia đình thực hiện nghi thức và an táng hài cốt liệt sỹ Đinh Văn Bản.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu, thân nhân gia đình cùng cán bộ, nhân dân địa phương đã dành phút mặc niệm, dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả của liệt sỹ Đinh Văn Bản.