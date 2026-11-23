Lễ đón nhận và truy điệu liệt sĩ Hà Văn Lợi tại nhà riêng xã Vạn Xuân.

Liệt sĩ Hà Văn Lợi sinh năm 1945, quê quán tại xã Tứ Mỹ, huyện Tam Nông, tỉnh Vĩnh Phú (nay thuộc xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ). Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đồng chí tình nguyện lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu tại Đại đội 62, Bộ Tham mưu, cấp bậc Binh nhất, chức vụ Chiến sĩ. Ngày 13/7/1972, đồng chí anh dũng hy sinh khi mới 27 tuổi.

Lãnh đạo xã Vạn Xuân dâng hương, tưởng nhớ liệt sĩ Hà Văn Lợi.

Các đồng đội, tổ chức, đoàn thể thắp hương tưởng nhớ Liệt sĩ Hà Văn Lợi.

Sau khi hy sinh, hài cốt liệt sĩ Hà Văn Lợi được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cam Thanh, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị (nay là Nghĩa trang liệt sĩ xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị). Trong suốt hơn nửa thế kỷ, phần mộ của liệt sĩ được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương quan tâm chăm sóc, hương khói.

Các đại biểu, gia đình và thân nhân dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Liệt sĩ Hà Văn Lợi.

Thực hiện nguyện vọng của gia đình, với sự quan tâm, tạo điều kiện của Sở Nội vụ, chính quyền địa phương và Ban Quản lý Nghĩa trang liệt sĩ xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị, hài cốt liệt sĩ Hà Văn Lợi đã được đưa về quê hương sau 54 năm kể từ ngày hy sinh để an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Nông.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu, thân nhân gia đình và Nhân dân địa phương đã thành kính dâng hương, tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh anh dũng của liệt sĩ Hà Văn Lợi vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Lễ truy điệu liệt sĩ Hà Văn Lợi được tổ chức trang trọng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Hà Văn Lợi là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc. Qua đó, khẳng định sự quan tâm, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương trong công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.