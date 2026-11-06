Lễ đón nhận và an táng hài cốt chiến sỹ Lò Văn Phôm
Chiều 5/11, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Tân Uyên, Đảng ủy, HÐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam xã Tân Uyên tổ chức Lễ đón nhận và an táng hài cốt chiến sỹ Lò Văn Phôm (hy sinh tại Mặt trận Vị Xuyên – năm 1985).Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lê Đức Dục - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang; các cơ quan, đơn vị, địa phương; thân nhân gia đình liệt sĩ và đồng đội từng chiến đấu tại Mặt trận Vị Xuyên.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/videos/6863/le-don-nhan-va-an-tang-hai-cot-chien-sy-lo-van-phom-1025173