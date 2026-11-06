Lễ đón nhận và an táng hài cốt chiến sỹ Lò Văn Phôm

(PLM) - Sau 8 tháng triển khai thu phí, 15 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông được đầu tư bằng vốn ngân sách Nhà nước đã ghi nhận hơn 37,5 triệu lượt phương tiện lưu thông, mang về tổng doanh thu 3.507 tỷ đồng. Riêng trong tháng 10/2026, nguồn thu phí đạt gần 549 tỷ đồng, cho thấy nhu cầu khai thác hệ thống cao tốc tiếp tục duy trì ở mức cao.