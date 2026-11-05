Lễ đón nhận và an táng hài cốt chiến sỹ Lò Văn Phôm
Chiều 5/11, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Tân Uyên, Đảng ủy, HÐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam xã Tân Uyên tổ chức Lễ đón nhận và an táng hài cốt chiến sỹ Lò Văn Phôm (hy sinh tại Mặt trận Vị Xuyên – năm 1985).
Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lê Đức Dục - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang; các cơ quan, đơn vị, địa phương; thân nhân gia đình liệt sĩ và đồng đội từng chiến đấu tại Mặt trận Vị Xuyên.
Tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Tân Uyên, các đại biểu và thân nhân tổ chức nghi thức đón nhận hài cốt liệt sĩ Lò Văn Phôm. Hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Binh độ 300, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang, sau đó đưa về quê hương để tổ chức truy điệu và an táng.
Liệt sĩ Lò Văn Phôm, sinh năm 1963, quê quán xã Mường Khoa, huyện Than Uyên, tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay là xã Mường Khoa, tỉnh Lai Châu). Đồng chí nhập ngũ tháng 8/1984, cấp bậc Hạ sĩ, chiến sĩ, thuộc Đại đội 6, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 149, Sư đoàn 356, Quân khu 2. Ngày 14/1/1985, đồng chí anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc tại xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Tuyên (nay là tỉnh Tuyên Quang).
Tại buổi lễ, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm; đại diện Ban Tổ chức đọc điếu văn, ôn lại quá trình chiến đấu và hy sinh anh dũng của liệt sĩ Lò Văn Phôm. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ người chiến sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đại diện gia đình liệt sĩ cũng bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền và lực lượng tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Tiếp đó, các đại biểu cùng lực lượng làm nhiệm vụ thực hiện nghi thức di quan, an táng hài cốt liệt sĩ. Các đại biểu, thân nhân gia đình và đồng đội thắp hương, dành phút mặc niệm tiễn biệt liệt sĩ Lò Văn Phôm về nơi an nghỉ bên đồng đội.
Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Lò Văn Phôm thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; góp phần thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, giáo dục truyền thống yêu nước và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/xa-hoi/le-don-nhan-va-an-tang-hai-cot-chien-sy-lo-van-phom-1144698