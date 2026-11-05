Lễ đón nhận và an táng hài cốt chiến sỹ Lò Văn Phôm

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lê Đức Dục - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang; các cơ quan, đơn vị, địa phương; thân nhân gia đình liệt sĩ và đồng đội từng chiến đấu tại Mặt trận Vị Xuyên.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Tân Uyên, các đại biểu và thân nhân tổ chức nghi thức đón nhận hài cốt liệt sĩ Lò Văn Phôm. Hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Binh độ 300, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang, sau đó đưa về quê hương để tổ chức truy điệu và an táng.

Đoàn đại biểu tỉnh Lai Châu đón nhận và đưa hài cốt liệt sĩ Lò Văn Phôm vào Nghĩa trang Liệt sĩ xã Tân Uyên.

Liệt sĩ Lò Văn Phôm, sinh năm 1963, quê quán xã Mường Khoa, huyện Than Uyên, tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay là xã Mường Khoa, tỉnh Lai Châu). Đồng chí nhập ngũ tháng 8/1984, cấp bậc Hạ sĩ, chiến sĩ, thuộc Đại đội 6, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 149, Sư đoàn 356, Quân khu 2. Ngày 14/1/1985, đồng chí anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc tại xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Tuyên (nay là tỉnh Tuyên Quang).

Đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dâng hương tưởng niệm liệt sĩ Lò Văn Phôm.

Đồng chí Lê Đức Dục - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm liệt sĩ Lò Văn Phôm.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm; đại diện Ban Tổ chức đọc điếu văn, ôn lại quá trình chiến đấu và hy sinh anh dũng của liệt sĩ Lò Văn Phôm. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ người chiến sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đại diện gia đình liệt sĩ cũng bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền và lực lượng tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tiếp đó, các đại biểu cùng lực lượng làm nhiệm vụ thực hiện nghi thức di quan, an táng hài cốt liệt sĩ. Các đại biểu, thân nhân gia đình và đồng đội thắp hương, dành phút mặc niệm tiễn biệt liệt sĩ Lò Văn Phôm về nơi an nghỉ bên đồng đội.

Đoàn đại biểu di quan hài cốt liệt sĩ Lò Văn Phôm đến nơi an táng.

Nghi thức hạ huyệt hài cốt liệt sĩ Lò Văn Phôm được thực hiện trang nghiêm.

Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Lò Văn Phôm thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; góp phần thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, giáo dục truyền thống yêu nước và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.