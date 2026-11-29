- Sáng 29/11, tại Nghĩa trang liệt sĩ Lạng Sơn, UBND phường Tam Thanh phối hợp với UBND phường Đông Kinh cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hữu Đệ từ Nghĩa trang nhân dân Nà Trang B, phường Tam Thanh về Nghĩa trang liệt sĩ Lạng Sơn.

Các đại biểu dự buổi lễ

Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tam Thanh, phường Đông Kinh; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, thân nhân gia đình liệt sĩ và Nhân dân địa phương.

Nghi lễ đón hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hữu Đệ đến Nghĩa trang liệt sĩ Lạng Sơn an táng

Liệt sĩ Nguyễn Hữu Đệ sinh năm 1934, nguyên quán xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Côi, tỉnh Thái Bình (nay là xã Ngọc Lâm, tỉnh Hưng Yên). Năm 1951, đồng chí tham gia cách mạng, mang cấp bậc Thượng sĩ, giữ chức vụ Trung đội trưởng Dân quân tự vệ Ty Thương nghiệp Lạng Sơn.

Ngày 22/2/1971, trong khi hướng dẫn đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu theo phân công của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại khu vực Km2, đường 1A, đồng chí Nguyễn Hữu Đệ đã hy sinh. Với những đóng góp cho sự nghiệp cách mạng, đồng chí được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất và Huy chương Kháng chiến hạng Nhì.

Lực lượng chức năng thực hiện nghi lễ truy điệu

Các đại biểu, thân nhân gia đình dâng hương tưởng niệm liệt sĩ Nguyễn Hữu Đệ

Tại buổi lễ, đại biểu các sở, ngành, địa phương, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, thân nhân gia đình và Nhân dân đã dành phút mặc niệm, dâng hương tưởng niệm và tiến hành nghi thức an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hữu Đệ tại Nghĩa trang liệt sĩ Lạng Sơn.

Lực lượng chức năng thực hiện nghi lễ an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hữu Đệ tại Nghĩa trang liệt sĩ Lạng Sơn

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện thân nhân gia đình liệt sĩ Nguyễn Hữu Đệ cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh, Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân phường Tam Thanh, phường Đông Kinh đã phối hợp tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ chu đáo, đúng quy định. Gia đình khẳng định tiếp tục chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Lãnh đạo Sở Nội vụ và lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao quà của Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh cho thân nhân liệt sĩ Nguyễn Hữu Đệ

Việc tổ chức đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hữu Đệ thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Lạng Sơn, đồng thời thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với người có công với cách mạng và gia đình liệt sĩ.