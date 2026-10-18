Lễ đón nhận quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Đền Am

Đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tặng hoa, chúc mừng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân phường Nam Hoa Lư.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Tới dự có các đồng chí: Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đỗ Đức Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Bùi Thiện Thi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nam Hoa Lư; các đồng chí lãnh đạo một số sở, ngành, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo phường Nam Hoa Lư.

Khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Đền Am còn có tên gọi khác là đền Quang Am Chính tích. Di tích toạ lạc dưới chân núi Am, thuộc hệ thống núi đá vôi phía Nam vùng Cố đô Hoa Lư lịch sử. Trải qua tiến trình lịch sử, địa giới hành chính và tên gọi của di tích đã có nhiều thay đổi gắn liền với sự phát triển của địa phương. Xưa kia di tích thuộc xã Ninh Vân (cũ) với các làng cổ lâu đời.

Đền Am là một di tích có đặc điểm khá riêng biệt trong hệ thống các cơ sở tín ngưỡng dân gian ở khu vực Nam Hoa Lư. Các hạng mục kiến trúc như nghi môn, sân đền, tiền đường, hậu cung, giếng đá và động sơn trang được tổ chức hài hoà cùng một tổng thể, trong đó một phần không gian thờ dựa trực tiếp vào địa hình đá tự nhiên.

Theo nhân dân nơi đây cho biết, Đền Am là nơi thờ bà chúa bản phương nhưng không rõ hàng trạng. Đến đầu thế kỷ XVII, Hội đồng kỳ mục đã rước chân hương Mẫu Thượng Ngàn về thờ tại đây. Từ đó đến nay, Đền Am là cơ sở tín ngưỡng dân gian của cộng đồng cư dân Chấn Lữ, thờ Bà Chúa Thượng Ngàn (Mẫu Thượng Ngàn) vị nữ thần cai quản miền sơn lâm trong hệ thống tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt.

Hàng năm, ngoài các ngày sóc, vọng và những dịp nhân dân đến dâng hương cầu phúc, cầu lộc, tại Đền Am diễn ra hai kỳ lễ chính gắn với chu kỳ lễ hội truyền thống của cộng đồng cư dân Chấn Lữ nay là Tổ dân phố Chấn Vũ. Bản hội không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân mà còn là môi trường lưu giữ ký ức lịch sử, củng cố tinh thần cố kết cộng đồng và trao truyền các giá trị văn hoá truyền thống giữa các thế hệ.

Với những giá trị đó, lễ hội truyền thống gắn với Đền Am đã và đang góp phần quan trọng trong việc bảo tồn bản sắc văn hoá địa phương, đồng thời khẳng định vai trò của di tích như một trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng tiêu biểu của cộng đồng cư dân Chấn Vũ.

Bên cạnh các nghi lễ, lễ hội truyền thống còn bảo lưu nhiều hình thức sinh hoạt văn hoá cộng đồng như rước thần, tế lễ, hát văn, chia lộc và trò kéo chữ, xây đồn. Đặc biệt, trò kéo chữ với các động tác mô phỏng việc điều quân, xây đồn, canh phòng vừa có giá trị trình diễn dân gian, vừa lưu giữ những ký ức lịch sử và quan niệm của cộng đồng về cuộc sống thái bình, an cư.

Đền Am không chỉ là một công trình thờ tự mà còn là một không gian văn hoá sống, nơi các thực hành tín ngưỡng, lễ hội, ký ức cộng đồng và các giá trị truyền thống được duy trì và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Văn hoá và Thể thao đã công bố Quyết định số 3799/QĐ-UBND ngày 16/10/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Đền Am.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng hoa, chúc mừng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân phường Nam Hoa Lư.

Đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Đền Am cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân phường Nam Hoa Lư.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Đền Am và tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân phường Nam Hoa Lư.

Việc được công nhận di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh đối với Đền Am có ý nghĩa sâu sắc nhằm tôn vinh các giá trị văn hoá, đồng thời nhắc nhở, đề cao trách nhiệm của các thế hệ hôm nay đối với việc giữ gìn và phát huy các giá trị di sản văn hoá của ông cha để lại.