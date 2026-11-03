Lễ đón Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Phu nhân, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2 đến ngày 5/11/2026.
Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/le-don-chu-tich-quoc-hoi-nuoc-cong-hoa-dan-chu-nhan-dan-lao-sonexay-siphandone-va-phu-nhan-tham-chinh-thuc-viet-nam-206320.html