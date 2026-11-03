Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Lào và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân - Ảnh: TTXVN

Cùng đón Chủ tịch Quốc hội Lào và Phu nhân có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thượng tướng Lê Tấn Tới; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường và Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga nồng nhiệt chào đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân tại vị trí xe đỗ trước cổng Độc Lập, Nhà Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone với thành viên đoàn đại biểu Việt Nam - Ảnh: TTXVN

Trong không khí trang trọng, thắm tình hữu nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga nồng nhiệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân Vandara Siphandone thăm chính thức Việt Nam. Đại diện phía Việt Nam tặng hoa chào mừng Chủ tịch Quốc hội Lào và Phu nhân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với thành viên đoàn đại biểu Lào - Ảnh: TTXVN

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân mời Chủ tịch Quốc hội Lào và Phu nhân bước trên thảm đỏ, đi giữa hai hàng tiêu binh tiến vào Đại sảnh Nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam với Chủ tịch Quốc hội Lào và Phu nhân. Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone giới thiệu các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Lào với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone chụp ảnh chung - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân, các đại biểu hai nước chụp ảnh lưu niệm và tham quan không gian trưng bày ảnh về quan hệ hai nước, hai Quốc hội.

Ngay sau Lễ đón, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân chụp ảnh chung - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của đồng chí Sonexay Siphandone trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Lào. Chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Đảng, Nhà nước và Quốc hội Lào trong việc củng cố, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa Lào và Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Đặc biệt, đồng chí Sonexay Siphandone vừa được Quốc hội Lào tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa X của Lào vào ngày 5/10/2026. Chuyến thăm không chỉ tiếp nối mối quan hệ gắn bó, tin cậy giữa lãnh đạo cấp cao và lãnh đạo Quốc hội hai nước qua các nhiệm kỳ, mà còn tạo thêm động lực, phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của Quốc hội hai nước trong thúc đẩy hợp tác song phương, tiếp tục hiện thực hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước về tăng cường "gắn kết chiến lược" trong giai đoạn phát triển mới.

Theo Đại biểu Nhân dân