Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Lào và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân Vandara Siphandone thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2/11 đến 5/11/2026.

Sáng 3/11, tại toà nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào cùng Phu nhân.

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của ông Sonexay Siphandone trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, kể từ sau khi ông được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Lào ngày 5/10/2026.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp gỡ Đoàn đại biểu Quốc hội Lào.

Chuyến thăm góp phần thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội hai nước, đồng thời tạo thêm động lực để hai bên chuyển những cam kết cấp cao thành lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Sau lễ đón chính thức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone phát biểu tại cuộc hội đàm.

Phu nhân Chủ tịch Quốc hội, bà Nguyễn Thị Thanh Nga, cùng Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Lào, bà Vandara Siphandone, tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam.

Phu nhân Chủ tịch Quốc hội, bà Nguyễn Thị Thanh Nga, cùng Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Lào, bà Vandara Siphandone, tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam.