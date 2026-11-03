Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Lào và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam

Sáng 3/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân chủ trì lễ đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2 - 5/11. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển sâu rộng, thực chất.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân chụp ảnh chung tại lễ đón sáng 3/11.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm nhận định, chuyến thăm của có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục cụ thể hóa nội hàm gắn kết chiến lược, đưa nội hàm trở thành định hướng xuyên suốt trong quan hệ song phương giữa Việt Nam và Lào.

Trong khi đó, Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh nêu rõ, đây không chỉ là dịp để lãnh đạo Quốc hội hai nước cùng trao đổi và đánh giá những kết quả hợp tác đã đạt được, mà còn là dịp để thống nhất về các định hướng và biện pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan lập pháp.

Đại sứ Khamphao Ernthavanh nhấn mạnh, Quốc hội là đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, đồng thời đảm nhận trọng trách quan trọng trong lĩnh vực lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề lớn của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone giới thiệu với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thành phần các đại biểu cấp cao phía Lào dự lễ đón.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và các đại biểu tham quan triển lãm ảnh quan hệ Việt Nam - Lào tại sảnh Nhà Quốc hội sáng 3/11.

Được biết, trên nền tảng quan hệ chính trị tin cậy, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực. Đến nay, Việt Nam có 300 dự án đầu tư tại Lào, với tổng vốn lũy kế đạt 7,04 tỷ USD, tiếp tục là một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại nước này. Nhiều dự án trong lĩnh vực viễn thông, ngân hàng, năng lượng, khai khoáng và nông nghiệp đã đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân Lào.

Cùng với đó, hợp tác giữa Quốc hội hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, tập trung vào trao đổi kinh nghiệm lập pháp, hoàn thiện hệ thống pháp luật, kiện toàn tổ chức bộ máy và đào tạo chuyên gia. Năm 2025, hai Quốc hội phối hợp biên soạn, xuất bản cuốn sách “50 năm quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào - Hợp tác toàn diện và phát triển”. Lễ công bố xuất bản trực tuyến diễn ra tại Vientiane ngày 2/12/2025, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân.

Sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone sẽ tiến hành hội đàm.

Hợp tác văn hóa, du lịch, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực cũng tiếp tục được chú trọng, nổi bật là việc triển khai Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác Việt Nam - Lào về giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2030.

Trên bình diện đa phương, hai nước duy trì phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại ASEAN, Liên hợp quốc và các cơ chế hợp tác tiểu vùng, góp phần củng cố quan hệ song phương và thúc đẩy hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực.

Cộng đồng người Việt Nam tại Lào hiện có khoảng 100.000 người, là một trong những cộng đồng người Việt sinh sống lâu đời và có truyền thống tại Lào. Cộng đồng thường xuyên duy trì các nét văn hóa, phong tục tập quán Việt Nam như tổ chức lễ tết, các ngày giỗ và các hoạt động cộng đồng nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa, dân tộc.