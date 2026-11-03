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Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Lào và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam

Sáng 3/11/2026, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân chủ trì Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2 đến 5/11/2026.

Báo VietnamPlus
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân với thành viên đoàn đại biểu Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân với thành viên đoàn đại biểu Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân chủ trì lễ đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân chủ trì lễ đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone với thành viên đoàn đại biểu Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone với thành viên đoàn đại biểu Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với thành viên đoàn đại biểu Lào. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với thành viên đoàn đại biểu Lào. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone chụp ảnh chung. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone chụp ảnh chung. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone chụp ảnh chung. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone chụp ảnh chung. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân chụp ảnh chung. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân chụp ảnh chung. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân chụp ảnh chung. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân chụp ảnh chung. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân tại lễ đón. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân tại lễ đón. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân tại lễ đón. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân tại lễ đón. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/le-don-chu-tich-quoc-hoi-lao-va-phu-nhan-tham-chinh-thuc-viet-nam-post1145793.vnp