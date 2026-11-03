Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Lào thăm chính thức Việt Nam

Đúng 9h30, đoàn xe chở Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân tiến vào Nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân nồng nhiệt chào đón tại khu vực cổng Độc Lập, Nhà Quốc hội.

Trong không khí trang trọng, thắm tình hữu nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân bắt tay, chào mừng Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân. Đại diện phía Việt Nam tặng hoa chào mừng Chủ tịch Quốc hội Lào và Phu nhân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân chào đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân tại khu vực cổng Độc Lập, Nhà Quốc hội. Ảnh: CTTĐT Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam với Chủ tịch Quốc hội Lào và Phu nhân. Ảnh: CTTĐT Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân mời Chủ tịch Quốc hội Lào và Phu nhân bước trên thảm đỏ, đi giữa hai hàng tiêu binh tiến vào Đại sảnh Nhà Quốc hội, nơi trang trọng bố trí Quốc kỳ hai nước Việt Nam - Lào.

Tại Đại sảnh Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam với Chủ tịch Quốc hội Lào và Phu nhân. Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone giới thiệu các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Lào với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

Sau nghi thức giới thiệu đại biểu hai nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân chụp ảnh lưu niệm trước hàng Quốc kỳ hai nước tại Đại sảnh Nhà Quốc hội.

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân đã tham quan trưng bày ảnh giới thiệu về quan hệ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân tham quan trưng bày ảnh giới thiệu về quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

Kết thúc lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân tiến hành gặp hẹp. Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone tiến hành hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone tiến hành hội đàm. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội đàm. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone phát biểu tại hội đàm. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

Toàn cảnh cuộc hội đàm giữa hai Chủ tịch Quốc hội. Ảnh: CTTĐT Quốc hội

Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và Lào tại cuộc hội đàm. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước chụp ảnh chung sau cuộc hội đàm. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone kết thúc cuộc hội đàm. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiễn Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

Xe hộ tống Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone rời Nhà Quốc hội. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN