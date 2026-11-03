Lễ đón Chủ tịch Quốc hội CHDCND Lào và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2 đến ngày 5/11/2026.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào Sonexay Siphandone chụp ảnh chung.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào Sonexay Siphandone.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân tại lễ đón.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào Sonexay Siphandone.

Hai nhà lãnh đạo và các quan chức cấp cao hai nước tại cuộc hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào Sonexay Siphandone phát biểu tại hội đàm.