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Lễ đón Chủ tịch Quốc hội CHDCND Lào và Phu nhân

Sáng 3/11/2026, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân chủ trì Lễ đón Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2 - 5/11/2026. Sau lễ đón, hai Chủ tịch Quốc hội tiến hành hội đàm.

Báo Tin Tức TTXVN
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân tại lễ đón. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân tại lễ đón. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone chụp ảnh chung. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone chụp ảnh chung. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân chụp ảnh chung. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân chụp ảnh chung. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân chụp ảnh chung. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân chụp ảnh chung. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone với thành viên đoàn đại biểu Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone với thành viên đoàn đại biểu Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với thành viên đoàn đại biểu Lào. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với thành viên đoàn đại biểu Lào. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/le-don-chu-tich-quoc-hoi-chdcnd-lao-va-phu-nhan-post1399438.html