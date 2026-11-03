Lễ đón Chủ tịch Quốc hội CHDCND Lào và Phu nhân

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân tại lễ đón. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone chụp ảnh chung. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân chụp ảnh chung. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân chụp ảnh chung. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone với thành viên đoàn đại biểu Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với thành viên đoàn đại biểu Lào. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc