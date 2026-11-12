Lê Đình Mỹ Anh: Làm mẹ vẫn có thể viết tiếp ước mơ của mình

Lê Đình Mỹ Anh hiện hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp, chăm sóc sức khỏe và giữ vai trò Chủ tịch Công ty BMC.

Lê Đình Mỹ Anh hiện hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp, chăm sóc sức khỏe và giữ vai trò Chủ tịch Công ty BMC. Bên cạnh công việc kinh doanh, cô còn dành tâm huyết cho gia đình nhỏ và việc nuôi dạy con.

Trong những vai trò ấy, Mỹ Anh mong muốn từng bước trưởng thành, xây dựng doanh nghiệp và gìn giữ hạnh phúc gia đình. Với cô, phát triển sự nghiệp cũng là quá trình học cách hiểu bản thân, sắp xếp các ưu tiên và sống có trách nhiệm hơn.

Quyết định tham gia Hoa hậu Thế giới Doanh nhân Việt Nam 2026 bắt nguồn từ mong muốn thử sức ở một môi trường mới.

Quyết định tham gia Hoa hậu Thế giới Doanh nhân Việt Nam 2026 bắt nguồn từ mong muốn thử sức ở một môi trường mới. Mỹ Anh muốn gặp gỡ những nữ doanh nhân trong nhiều lĩnh vực, lắng nghe câu chuyện của họ và khám phá những khả năng mà bản thân chưa có dịp thể hiện.

“Tôi luôn mong thanh xuân của mình được sống thật rực rỡ, dám trải nghiệm, dám thay đổi và dám chinh phục những cột mốc mới”, cô chia sẻ.

Để thực hiện mong muốn ấy, Mỹ Anh đã dành 6 tháng đồng hành cùng cuộc thi. Khi được gọi tên vào Top 5 và nhận danh hiệu Hoa hậu Sắc đẹp, cô bất ngờ, hạnh phúc. Mỹ Anh xem kết quả là sự ghi nhận của Ban giám khảo đối với những nỗ lực trong suốt hành trình, đồng thời bày tỏ sự hài lòng với trải nghiệm và thành quả mà mình nhận được.

Niềm vui ấy có ý nghĩa riêng với một người mẹ trẻ, vừa vun đắp sự nghiệp vừa vun đắp gia đình. Cuộc thi cho cô thêm một dấu mốc cá nhân, một kỷ niệm về khoảng thời gian đã can đảm làm điều mình mong muốn.

Điều Mỹ Anh muốn chia sẻ nhiều nhất từ hành trình này cũng hướng đến những phụ nữ có hoàn cảnh tương đồng: đã lập gia đình, có con và đôi khi ngần ngại trước những dự định riêng.

“Tôi tin rằng làm mẹ không phải là điểm dừng mà là một khởi đầu mới để chúng ta trở nên mạnh mẽ, trưởng thành và bản lĩnh hơn”, cô chia sẻ.

Mỹ Anh xem kết quả tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới Doanh nhân Việt Nam 2026 là sự ghi nhận của Ban giám khảo đối với những nỗ lực trong suốt hành trình, đồng thời bày tỏ sự hài lòng với trải nghiệm và thành quả mà mình nhận được.

Theo Mỹ Anh, mong muốn chăm sóc gia đình và khát vọng phát triển bản thân đều xứng đáng được trân trọng. Mỗi phụ nữ có điều kiện, nhịp sống và lựa chọn khác nhau; điều cô hy vọng là họ vẫn giữ được niềm tin vào khả năng của mình, dành sự quan tâm cho bản thân và tìm cơ hội để thực hiện những điều mình yêu thích.

Lớn lên cùng sự phát triển của mạng xã hội và các nền tảng số, Mỹ Anh mong muốn sử dụng những video, những chia sẻ cá nhân để kể lại trải nghiệm của mình. Cô muốn gửi đến các bà mẹ trẻ một lời động viên gần gũi: dù bận rộn với con nhỏ, gia đình hay công việc, phụ nữ vẫn có thể nuôi dưỡng ước mơ và tìm cách tiến gần hơn đến những mục tiêu phù hợp với cuộc sống của mình.

Sau cuộc thi, Mỹ Anh mong muốn có thêm cơ hội tham gia các hoạt động cộng đồng, thiện nguyện và các chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển bản thân, khởi nghiệp. Đó là những dự định cô muốn từng bước thực hiện, song song với trách nhiệm trong công việc và gia đình.

Ở thời điểm hiện tại, sự phát triển của Công ty BMC và hạnh phúc của tổ ấm vẫn là những ưu tiên hàng đầu. Mỹ Anh mong xây dựng môi trường làm đẹp, chăm sóc sức khỏe mang lại giá trị thiết thực cho khách hàng, đồng thời dành thời gian, sự quan tâm cho con.

Với cô, thành công cần được nhìn nhận trong cả đời sống thường ngày: công việc có tiến bộ, gia đình được vun đắp và bản thân vẫn có động lực để học hỏi. Danh hiệu Hoa hậu Sắc đẹp là niềm tự hào, đồng thời là lời nhắc về hành trình cô đã nghiêm túc theo đuổi.

Khép lại sáu tháng dự thi, điều Mỹ Anh mang về là sự hài lòng vì đã cho mình cơ hội để bắt đầu. Từ trải nghiệm của một nữ doanh nhân trẻ, một người vợ, người mẹ, cô mong những phụ nữ khác cũng có thể tìm thấy sự tự tin để viết tiếp ước mơ của mình.