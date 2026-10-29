Lễ đặt đá đại trùng tu chùa Pháp Hoa (P.Thủ Đức, TP.HCM)

Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Quang lâm chứng minh, tham dự buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Lãng Huỳnh, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Tông trưởng Thiên Thai Giáo Quán; Hòa thượng Thích Đạt Niệm, Hòa thượng Thích Thiện Minh, Hòa thượng Thích Nhựt Giác; Hòa thượng Thích Tắc Phi, Phó Tông trưởng, Trưởng ban Điều hành môn phong Thiên Thai Giáo Quán, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh; cùng chư tôn đức Tăng Ni khu vực Đông Sài Gòn, chư tôn đức tông môn Thiên Thai Giáo Quán; đại diện lãnh đạo địa phương và đông đảo Phật tử.

Tại buổi lễ, Ni sư Thích nữ An Toàn trình bày khái quát các hạng mục dự kiến xây dựng, bày tỏ tâm nguyện đại trùng tu ngôi Tam bảo trang nghiêm, đáp ứng nhu cầu tu học, sinh hoạt tín ngưỡng của Ni chúng và Phật tử. Đại diện Phật tử cũng dâng lời phát nguyện hộ trì, chung sức cùng chư Ni bổn tự thực hiện công trình.

Ni sư Thích nữ An Toàn, trụ trì chùa Pháp Hoa

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN P.Thủ Đức, khẳng định truyền thống gắn bó, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam; ngôi chùa không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, tu học mà còn góp phần gìn giữ các giá trị văn hóa, đạo đức, hướng con người đến chân - thiện - mỹ.

Ông Chủ tịch Ủy ban MTTQVN P.Thủ Đức cho biết, chùa Pháp Hoa được xây dựng từ năm 1960, trải qua hơn sáu thập niên gắn bó với đời sống tinh thần của người dân địa phương, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Trong quá trình thực hiện quy hoạch, một phần diện tích đất của chùa được dành cho các công trình giao thông và hạ tầng. Vì vậy, việc đại trùng tu là cần thiết nhằm hoàn thiện cơ sở tự viện, đáp ứng nhu cầu tu học của Ni chúng và Phật tử.

Ông Trần Thanh Bình phát biểu tại buổi lễ

Đại diện chính quyền địa phương bày tỏ mong muốn công trình sớm hoàn thành, tiếp tục phát huy vai trò là nơi sinh hoạt tâm linh, gìn giữ các giá trị văn hóa và đạo đức tốt đẹp trong cộng đồng.

Ban đạo từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Lãng Huỳnh tán thán tâm nguyện của Ni sư trụ trì cùng Ni chúng, Phật tử trong việc phát tâm đại trùng tu ngôi Tam bảo. Hòa thượng nhấn mạnh, sau nhiều thập niên, cơ sở tự viện đã xuống cấp, việc kiến thiết lại các hạng mục là Phật sự có ý nghĩa thiết thực.

Chư tôn đức niêm hương cầu nguyện

Trưởng lão Hòa thượng cầu nguyện công trình sớm thành tựu viên mãn, ngôi già-lam ngày càng trang nghiêm, trở thành nơi tu học và nương tựa tâm linh của Phật tử gần xa; đồng thời sách tấn Ni chúng tinh tấn tu học, giữ gìn nếp sống thiền môn, tiếp tục phụng sự Đạo pháp và Dân tộc.

Sau phần nghi thức hành chính, chư tôn đức đã niêm hương bạch Phật, cử hành nghi thức sái tịnh và đặt những viên đá đầu tiên, đánh dấu khởi đầu công trình đại trùng tu chùa Pháp Hoa trong niềm hoan hỷ của toàn thể đại chúng.