Lễ đánh cồng chào đón chứng khoán Việt Nam chính thức tham gia vào thị trường mới nổi

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đón tiếp bà Mariam J. Sherman - Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và Lào. Ảnh: Việt Dũng.

Ngày 18/9, Hội nghị Việt Nam chính thức tham gia vào rổ chỉ số toàn cầu - FTSE Russell Global Equity Index Series (FTSE GEIS) do Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với FTSE Russell chính thức diễn ra.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh: Hội nghị hôm nay là một dấu mốc vô cùng quan trọng đối với thị trường tài chính Việt Nam. Ngày 21/09/2026 tới đây, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ chính thức chuyển sang trạng thái "thị trường mới nổi" thứ cấp, theo tiêu chuẩn đánh giá của tổ chức FTSE Russell.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh đây là những bước tiến quan trọng để thực hiện mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, phát triển thị trường theo hướng hiện đại, hiệu quả, minh bạch, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế.

Chính nhờ những bước cải tiến kịp thời với quyết tâm cao từ Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Chứng khoán, FTSE Russell công bố nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp trong kỳ đánh giá vào tháng 9/2025 và tiếp tục khẳng định trong kỳ đánh giá vào tháng 4/2026 vừa qua.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đánh cồng chào mừng Việt Nam chính thức tham gia vào thị trường mới nổi. Ảnh: Việt Dũng.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, nâng hạng không phải là bước tiến cuối cùng mà là một bước tiến mới, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với thị trường và với cơ quan quản lý trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu liên tục có những chuyển biến và thay đổi.

Việt Nam tiếp tục cần chủ động, linh hoạt, sẵn sàng hoàn thiện cơ chế, chính sách và quản lý giám sát thị trường.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi (người đầu tiên bên phải), Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Vũ Thị Chân Phương (người thứ 2 bên trái) đón tiếp các diễn giả, đại diện các quỹ đầu tư, tổ chức xếp hạng tại sự kiện. Ảnh: Việt Dũng.

Ông Iain Grant Frew, Đại sứ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam, chia sẻ tại sự kiện: "Tôi thực sự vinh dự được tham dự sự kiện hôm nay để cùng quý vị kỷ niệm một dấu mốc quan trọng đối với Việt Nam: việc nâng hạng thị trường tài chính Việt Nam lên Thị trường Mới nổi Thứ cấp trong bộ chỉ số FTSE Global Equity Index Series".

Dấu mốc này là kết quả của nhiều năm nỗ lực, và việc nâng hạng phản ánh sự chuyển đổi đáng kể của một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á, được thúc đẩy bởi quá trình phát triển của thị trường vốn Việt Nam.

Ông Iain Grant Frew, Đại sứ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Việt Dũng.

Đồng thời, đây cũng là một tín hiệu mạnh mẽ gửi tới cộng đồng đầu tư toàn cầu về tham vọng của Việt Nam trong việc phát triển những nguồn vốn tài chính sâu rộng hơn, dễ tiếp cận hơn và kết nối quốc tế hơn.

Điều này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn vốn đầu tư vào những lĩnh vực sẽ định hình sự thịnh vượng tương lai của Việt Nam, bao gồm sản xuất tiên tiến, công nghệ, cơ sở hạ tầng, năng lượng sạch và dịch vụ tài chính.

Bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và Lào, cho biết: "Tôi rất vinh dự được tham dự sự kiện hôm nay để cùng chúc mừng Việt Nam được đưa vào Chỉ số Thị trường Mới nổi của FTSE Russell.

Bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và Lào: "Để duy trì đà cải cách, đại diện WB khuyến nghị Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan liên quan cần tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển dài hạn nhằm xây dựng một thị trường vốn sâu rộng hơn, vững mạnh hơn và có khả năng chống chịu tốt hơn".

Đây là một dấu mốc quan trọng, ghi nhận những cải cách đáng kể mà Việt Nam đã thực hiện trong nhiều năm qua, đồng thời mở ra một chương mới cho quá trình phát triển thị trường vốn của Việt Nam. Xin chúc mừng Việt Nam về thành tựu mang tính bước ngoặt này".

Để duy trì đà cải cách, đại diện WB khuyến nghị Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan liên quan cần tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển dài hạn nhằm xây dựng một thị trường vốn sâu rộng hơn, vững mạnh hơn và có khả năng chống chịu tốt hơn.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đón tiếp bà Mariam J. Sherman - Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và Lào. Ảnh: Việt Dũng.

Bà Fiona Bassett, Giám đốc điều hành tổ chức xếp hạng FTSE Russell, nhấn mạnh: "Đây là một sự kiện mang tính lịch sử. FTSE Russell tự hào được hỗ trợ Việt Nam trong dấu mốc quan trọng này của quá trình phát triển thị trường vốn và trong chặng đường tiếp theo".

Việc Việt Nam được nâng hạng không chỉ là sự ghi nhận những tiến bộ đã đạt được, mà còn là một bước đi quan trọng nhằm nâng cao hơn nữa mức độ hiện diện của Việt Nam trong mắt các nhà đầu tư quốc tế và tạo điều kiện để dòng vốn toàn cầu tham gia sâu rộng hơn vào thị trường theo thời gian.

Bà Fiona Bassett - Giám đốc điều hành tổ chức xếp hạng FTSE Russell, trao đổi tại hội nghị. Ảnh: Việt Dũng.

Ông Duncan Burns, Giám đốc phụ trách Quản lý đầu tư và cổ phiếu toàn cầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Vanguard, cho biết: "Trong năm tới, Vanguard dự kiến đầu tư khoảng 2,5 tỷ USD vào Việt Nam thông qua các danh mục đầu tư của quỹ. Đây là khoảng 65.000 tỷ đồng, được đầu tư thay mặt cho hàng triệu người trên toàn thế giới".

Ông Duncan Burns, Giám đốc phụ trách Quản lý đầu tư và cổ phiếu toàn cầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Vanguard.

"Nhiều người trong số nhà đầu tư có thể chưa từng đến Việt Nam, nhưng thông qua các danh mục đầu tư được đa dạng hóa trên toàn cầu, họ sẽ có cơ hội tham gia vào quá trình tăng trưởng bền vững của Việt Nam", đại diện Vanguard nhấn mạnh.

Các diễn giả, Tổ chức xếp hạng, đại diện các quỹ đầu tư, các thành viên trên thị trường chứng khoán chụp ảnh lưu niệm.