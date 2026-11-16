Lễ dâng y Kathina tại chùa Tông Kim Quang (xã Phú Giáo, TP.HCM)

Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Buổi lễ đặt dưới sự chứng minh và chủ trì nghi lễ cầu an của Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, viện chủ chùa Tông Kim Quang; Đại đức Châu Hoài Thái, Ủy viên Hội đồng Trị sự, trụ trì chùa Tông Kim Quang và chư Tăng bổn tự.

Chùa Tông Kim Quang là ngôi tự viện Khmer mới được hình thành từ sự gợi mở của chính quyền tỉnh Bình Dương (cũ) nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tâm linh thiết yếu của đồng bào Khmer đang sinh sống tại địa phương. Dù ngôi chùa hiện vẫn đang trong quá trình kiến thiết, các hạng mục còn tạm bợ, nhưng không khí buổi lễ vẫn diễn ra vô cùng ấm cúng.

Nghi thức nhiễu quanh khuôn viên chùa

Mở đầu buổi lễ, dưới sự hướng dẫn của Đại đức Châu Hoài Thái, đoàn Phật tử trong trang phục truyền thống đã thành kính đội những tấm y ca-sa, hoa tươi và tứ vật dụng nhiễu quanh khuôn viên chùa trong tiếng trống Sadăm và dàn nhạc ngũ âm trầm bổng, trước khi tiến vào chánh điện tạm để cử hành nghi thức tâm linh.

Đại diện các gia đình thí chủ và Phật tử tác bạch cúng dường

Tại chánh điện, đại diện các gia đình thí chủ và Phật tử đã dâng lời tác bạch cúng dường y Kathina lên chư Tăng sau ba tháng an cư kiết hạ thanh tịnh. Theo đúng truyền thống Luật tạng Phật giáo Nam tông, chư Tăng đã cử hành nghi thức tuyên ngôn Tăng sự, nhất trí cử một vị Tỳ-kheo đã tròn đủ ba tháng an cư cấm túc tại bổn tự đứng ra đại diện Tăng đoàn thực hiện nghi thức giao y và thọ nhận y Kathina. Nghi thức diễn ra trang nghiêm, thanh tịnh, thể hiện sự hòa hợp và thanh tịnh của Tăng đoàn.

Tiếp đó, Hòa thượng Danh Lung cùng chư Tăng đã cử hành khóa lễ tụng kinh cầu an, chúc phúc đến toàn thể thiện nam tín nữ tham dự, cầu nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, phum sóc bình yên và mọi gia đình được an vui, hạnh phúc.

Hòa thượng Danh Lung cùng chư Tăng cử hành khóa lễ tụng kinh cầu an, chúc phúc

Đối với đồng bào Khmer, ngôi chùa và hình ảnh chư Tăng luôn là điểm tựa tâm linh vững chãi, đồng hành cùng đời sống tinh thần của mỗi người dân từ lúc sinh ra, trưởng thành, lập gia đình cho đến khi qua đời. Sự hiện diện của chùa Tông Kim Quang tại xã Phú Giáo vì thế mang ý nghĩa thiết thực, trở thành mái nhà tâm linh ấm áp giúp bà con Khmer xa quê an tâm lao động, giữ gìn bản sắc văn hóa trên vùng đất mới.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Lễ dâng y Kathina truyền thống của Phật giáo Nam tông sau ba tháng an cư kiết hạ