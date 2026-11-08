Lễ dâng y Kathina tại chùa Candaransi - kết thúc mùa An cư kiết hạ

Hòa thượng Danh Lung, trụ trì chùa Candaransi chia sẻ Phật pháp

Dịp này, Hòa thượng Danh Lung, trụ trì chùa Candaransi đã có thời pháp nói về ý nghĩa của phước báu dâng y Kathina.

Hòa thượng chia sẻ trước khi Đức Phật ban phước lành và cho phép chư Tăng thọ y, Ngài luôn nhắc nhở một điều mà hàng Phật tử cần lưu tâm: Này các Tỳ-kheo, các vị an cư kiết hạ tại nơi đó có đoàn kết trong sáng hay không?. Nếu chư Tăng thiếu sự đoàn kết trong sáng, thì dẫu có hàng trăm, hàng ngàn thí chủ đến dâng y, việc làm phước ấy cũng không được viên mãn. Khi chư Tăng hòa hợp thanh tịnh, Phật tử phát tâm dâng y sẽ gặt hái được vô lượng phước báu.

Phật tử trang nghiêm tác bạch dâng y

Hòa thượng Danh Lung cũng bày tỏ niềm hoan hỷ trước sự tham dự của đông đảo Phật tử người Việt cũng như Phật tử Campuchia trong không gian thiền môn chính là biểu tượng đẹp đẽ của tình đoàn kết. "Mong rằng toàn thể quý vị Phật tử luôn tinh tấn tu tập, giữ tâm thanh tịnh để gặt hái trọn vẹn phước lành.", Hòa thượng Danh Lung sách tấn Phật tử.

Trong không khí trang nghiêm, Phật tử nhiễu y ba vòng quanh chánh điện, sau đó thành kính tác bạch dâng y. Chư Tăng thực hiện nghi thức Tăng sự giao y và thọ y.

Tuyên ngôn Tăng sự giao y và thọ y

Sau ba tháng an cư mùa mưa, vào tháng cuối cùng (từ 16-9 âm lịch cho đến 15-10 âm lịch) là mùa lễ hội dâng y Kathina tại các quốc gia theo truyền thống Phật giáo Nam truyền. Lễ dâng y Kathina mang một ý nghĩa hết sức to lớn, vừa thể hiện thiện tâm của người Phật tử trong việc hộ trì Tăng đoàn, vừa tạo nên niềm vui gieo phước đức cho người Phật tử tại gia.

Một số hình ảnh lễ dâng y Kathina tại chùa Candaransi:

Truyền thống dâng y Kathina là một nét đẹp trong văn hóa của Phật giáo Nam truyền

Gia đình thí chủ nhiễu y ba vòng quanh chánh điện chùa Candaransi

Sau ba tháng an cư, vào tháng cuối cùng (từ 16-9 âm lịch cho đến 15-10 âm lịch) là mùa lễ hội dâng y Kathina tại các quốc gia theo truyền thống Phật giáo Nam truyền

Lễ dâng y Kathina vừa thể hiện thiện tâm của người Phật tử trong việc hộ trì Tăng đoàn, vừa tạo nên niềm vui và phước đức

Phật tử lễ bái Tam bảo

Nghi thức tác bạch dâng y

Lễ dâng y Kathina diễn ra trang nghiêm tại chùa Candaransi (P.Xuân Hòa, TP.HCM) sau ba tháng An cư kiết hạ Phật lịch 2570 của chư Tăng