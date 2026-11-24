Nhiễu y

Quang lâm chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của chư tôn đức giáo phẩm: Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; cùng chư vị Trưởng lão Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự tỉnh Đồng Nai; Thượng tọa Thích Minh Hạnh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, trụ trì chùa Phước Hải, Trưởng ban Tổ chức, chư Tăng hệ phái tham dự.

Mở đầu buổi lễ là nghi thức nhiễu Phật ba vòng quanh chánh điện; chư tôn đức niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo, toàn thể đạo tràng đã trang nghiêm cung thỉnh Hòa thượng Thích Thiện Tâm truyền trao Tam quy và Ngũ giới cho hàng Phật tử tại gia.

Nghi thức dâng y

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Thiện Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự có pháp thoại với chủ đề: "Nét đẹp văn hóa Phật giáo của Đại lễ Dâng y Kathina đồng hành cùng văn hóa dân tộc" đến Phật tử đạo tràng.

Đại diện gia đình thí chủ và toàn thể hội chúng thành kính dâng lời tác bạch cúng dường y Kathina đến chư Tăng sau ba tháng An cư kiết hạ theo truyền thống Phật giáo hệ phái Nam tông Kinh.

Chư tôn đức chứng minh cử hành nghi thức tuyên ngôn Tăng sự

Chư tôn đức Tăng hiện tiền đã cử hành nghi thức tuyên ngôn Tăng sự bằng tiếng Pali theo truyền thống tại chánh điện.