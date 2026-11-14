Lễ dâng Y Kathina Hoàng gia lên Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Chủ lễ thỉnh vật phẩm kèm theo Y Kathina tại Lễ dâng Y.

Toàn cảnh buổi lễ.

Dự Đại lễ có đại diện Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội; đồng chí Nông Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam; Thượng tướng, GS, TS Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Lan Anh, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hùng Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Buổi lễ được quang lâm chứng minh bởi Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Pháp chủ, Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các vị chư tôn đức giáo phẩm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Bà Sasirit Tangulrat, Phó Bí thư Thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Sasirit Tangulrat, Phó Bí thư Thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết: Việc tổ chức Đại lễ dâng Y Kathina Hoàng gia Thái Lan tại các tự viện ở nước ngoài là hoạt động nhằm kế thừa và phát huy truyền thống của Phật giáo, đồng thời tăng cường tình hữu nghị giữa Thái Lan và các quốc gia có quan hệ gắn bó, gần gũi.

Đối với Việt Nam, năm nay là năm thứ 18 đón Y Kathina do nhà vua ngự ban cho thấy sự coi trọng Việt Nam với tư cách là một quốc gia láng giềng vô cùng thân thiết của Thái Lan. Bên cạnh đó, Đại lễ dâng Y được tổ chức tại chùa Tam Chúc còn mang ý nghĩa đặc biệt khi là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Thái Lan - Việt Nam.

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, Lễ dâng Y Kathina là truyền thống cao quý của Phật giáo, thể hiện lòng tôn kính Tam Bảo, tinh thần hộ trì tăng đoàn và công đức bố thí, cúng dường. Việc Hoàng gia Thái Lan duy trì truyền thống tốt đẹp này tại Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc mà còn là biểu tượng sinh động của tình đoàn kết, hữu nghị và sự gắn bó giữa Phật giáo và Nhân dân hai nước Việt Nam và Thái Lan.

Chủ lễ thỉnh Y Kathina nhiễu Phật vòng quanh thánh điện.

Chủ lễ thực hiện nghi thức rót nước hồi hướng công đức tại buổi lễ.

Nghi lễ đặt tứ sự cúng dường phía trước chư tăng.

Tại Đại lễ, các đại biểu và Phật tử cùng tham dự nghi thức dâng Y, thể hiện tinh thần hướng thiện, đoàn kết và những giá trị nhân văn tốt đẹp của Phật giáo.

Trụ trì chùa Tam Chúc trao quà lưu niệm cho chủ lễ.

Chủ lễ trao quà lưu niệm cho trụ trì chùa Tam Chúc.

Trụ trì chùa Tam Chúc trao quà lưu niệm cho Đại sứ Thái Lan tại Hà Nội.

Tăng đoàn và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.