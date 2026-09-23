Lễ đăng ký kết hôn đặc biệt giữa nơi tạm giam, mở thêm niềm tin cho người lầm lỗi

Theo tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, sáng 18/9, tại Phân trại tạm giam Long Thành, thuộc Trại tạm giam số 1, Công an thành phố Đồng Nai, một lễ đăng ký kết hôn đặc biệt được tổ chức trong không khí trang nghiêm, ấm áp.

Tại đây, anh Đ.H.A (SN 1999), người đang bị tạm giam để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, và chị T. T.L.A (SN 2005) chính thức trở thành vợ chồng.

Trước khi anh A. vướng vòng lao lý, cả hai đã có thời gian tìm hiểu, yêu thương và dự định tiến tới hôn nhân. Biến cố bất ngờ khiến kế hoạch ấy phải tạm gác.

Dù vậy, chị L.A vẫn giữ trọn tình cảm, thường xuyên thăm hỏi, động viên, giúp anh A. ổn định tư tưởng, chấp hành nghiêm nội quy, quy định của cơ sở giam giữ.

Lễ đăng ký kết hôn đặc biệt của anh A.↵

Xuất phát từ nguyện vọng chính đáng, tự nguyện của cả hai, Ban Chỉ huy Phân trại đã phối hợp với chính quyền xã Bình An và cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma t/úy, Công an thành phố Đồng Nai hoàn tất các thủ tục cần thiết để anh A. và chị L.A được đăng ký kết hôn ngay tại cơ sở giam giữ.

Trước sự chứng kiến của cán bộ tư pháp xã Bình An, cả hai đã cùng ký tên vào sổ đăng ký kết hôn. Khoảnh khắc ấy, những giọt nước mắt hạnh phúc lặng lẽ rơi.

Sau những ngày tháng nhiều thử thách, tình yêu của họ đã được pháp luật ghi nhận, trở thành điểm tựa để cùng hướng về tương lai.

Xúc động tại buổi lễ, anh A. gửi lời cảm ơn Ban Giám thị, Ban Chỉ huy Phân trại và cán bộ làm nhiệm vụ đã quan tâm, tạo điều kiện để anh thực hiện nguyện vọng của mình.

Anh chia sẻ, gia đình sẽ là điểm tựa tinh thần quan trọng để bản thân nhận thức rõ hơn giá trị của cuộc sống, nghiêm túc sửa chữa sai lầm, chấp hành tốt các quy định và tích cực cải tạo.

Đối với người đang phải trả giá cho lỗi lầm, sự đồng hành của gia đình có ý nghĩa đặc biệt. Một lời động viên, một sự chờ đợi hay một bàn tay chìa ra đúng lúc có thể tiếp thêm nghị lực để họ hướng thiện, làm lại cuộc đời.

Lễ đăng ký kết hôn khép lại trong niềm vui và những giọt nước mắt hạnh phúc. Giữa nơi tạm giam, một mái ấm mới được pháp luật công nhận, mở ra cho người lầm lỗi thêm một niềm tin để sửa chữa quá khứ, hướng tới ngày trở về với gia đình và cộng đồng.