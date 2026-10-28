Lễ dâng hương, rước đuốc truyền thống tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ I, năm 2026
Sáng 28/10, tại Nhà lưu niệm Bác Hồ, phường Lào Cai, Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I, năm 2026 trang trọng tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện nghi thức rước đuốc truyền thống.
Dự buổi lễ có đồng chí Nông Việt Yên - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo, Trưởng Ban tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I, cùng các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức và các vận động viên tiêu biểu.
Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ngay sau đó, nghi thức xin lửa truyền thống đã diễn ra trong không khí thiêng liêng và trang trọng.
Mang theo niềm tự hào và khát vọng vươn lên của thể thao Lào Cai, ngọn lửa thiêng được các vận động viên xuất sắc rước qua các tuyến đường trung tâm về Nhà thi đấu đa năng tỉnh.
Mỗi bước chân trong hành trình mang theo niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và khát vọng chinh phục những thành tích mới của thể thao Lào Cai.
Lễ dâng hương, rước đuốc truyền thống không chỉ là hoạt động mở màn cho ngày hội thể thao lớn nhất tỉnh, mà còn góp phần khơi dậy tinh thần thể thao cao thượng, ý chí quyết tâm của các vận động viên, hướng tới một kỳ đại hội đoàn kết, trung thực và thành công.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/le-dang-huong-ruoc-duoc-truyen-thong-tai-dai-hoi-the-duc-the-thao-tinh-lan-thu-i-nam-2026-post912960.html