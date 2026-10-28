Lễ dâng hương, rước đuốc truyền thống tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ I, năm 2026

Dự buổi lễ có đồng chí Nông Việt Yên - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo, Trưởng Ban tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I, cùng các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức và các vận động viên tiêu biểu.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ, phường Lào Cai.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngay sau đó, nghi thức xin lửa truyền thống đã diễn ra trong không khí thiêng liêng và trang trọng.

Nghi thức xin lửa truyền thống tại Nhà lưu niệm Bác Hồ.

Mang theo niềm tự hào và khát vọng vươn lên của thể thao Lào Cai, ngọn lửa thiêng được các vận động viên xuất sắc rước qua các tuyến đường trung tâm về Nhà thi đấu đa năng tỉnh.

Mỗi bước chân trong hành trình mang theo niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và khát vọng chinh phục những thành tích mới của thể thao Lào Cai.

Vận động viên Hà Thị Xiến (cầm đuốc) cùng các vận động viên xuất sắc của thể thao Lào Cai đưa ngọn đuốc từ Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh về Nhà thi đấu đa năng tỉnh.

Đoàn rước đuốc di chuyển qua các tuyến đường trung tâm phường Lào Cai, hướng về Nhà thi đấu đa năng tỉnh.

Ngọn lửa truyền thống được đưa về Nhà thi đấu đa năng tỉnh, sẵn sàng cho nghi thức khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I, năm 2026.

Lễ dâng hương, rước đuốc truyền thống không chỉ là hoạt động mở màn cho ngày hội thể thao lớn nhất tỉnh, mà còn góp phần khơi dậy tinh thần thể thao cao thượng, ý chí quyết tâm của các vận động viên, hướng tới một kỳ đại hội đoàn kết, trung thực và thành công.