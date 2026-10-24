Lễ dâng hương cúng cơm mới đền Nhược Sơn: Nét đẹp văn hóa vùng đất Châu Quế

Đoàn rước lễ trong trang phục truyền thống, cờ hội rực rỡ tiến về đền Nhược Sơn, tái hiện nét đẹp văn hóa tâm linh trong Lễ hội cúng cơm mới. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai)

Lễ dâng hương cúng cơm mới đền Nhược Sơn năm 2026, diễn ra trong hai ngày 28 và 29/10 Dương lịch (tức ngày 19 và 20/9 năm Bính Ngọ), tại Quần thể Di tích lịch sử Quốc gia đền Nhược Sơn, thôn Ngọc Châu, xã Châu Quế, tỉnh Lào Cai.

Đây là dịp để nhân dân và du khách thập phương cùng hướng về cội nguồn, thành kính tưởng nhớ công lao các bậc tiền nhân, đồng thời hòa mình vào không khí lễ hội truyền thống đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Đền Nhược Sơn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích lịch sử-văn hóa cấp Quốc gia năm 2005. Đây là nơi thờ võ tướng Hà Chương - vị tướng nhà Trần có công đánh bại giặc Nguyên-Mông. Với những đóng góp to lớn, ông được vua Trần phong tước “Bình Nguyên Thượng Tướng Chung Dũng Hầu." Sau khi hy sinh, ông được an táng tại đây.

Tưởng nhớ công lao của vị tướng, nhân dân lập đền thờ và duy trì việc hương khói qua nhiều thế hệ. Ngày nay, ngôi đền không chỉ là nơi tưởng niệm một nhân vật lịch sử mà còn góp phần bồi đắp truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết cộng đồng và ý thức hướng về cội nguồn.

Lễ cúng cơm mới là nét đẹp văn hóa truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ, mang ý nghĩa tri ân trời đất, tổ tiên và các bậc tiền nhân. Những hạt gạo mới, sản vật đầu mùa được thành kính dâng lên, gửi gắm lòng biết ơn đối với thành quả lao động, cùng ước vọng về một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Theo chương trình, từ 15 giờ đến 16 giờ 30 phút ngày 28/10, lễ dâng hương sẽ được tổ chức trang trọng tại đền Nhược Sơn, mở đầu cho chuỗi hoạt động của lễ hội.

Trong không gian linh thiêng, những nén tâm hương thành kính được dâng lên nhằm tưởng nhớ, tri ân các bậc tiền nhân, những người có công với quê hương, đất nước, qua đó lan tỏa đạo lý truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn.”

Tiếp đó, từ 19 giờ 30 phút đến 22 giờ cùng ngày, tại sân tổ chức sự kiện Đền Nhược Sơn sẽ diễn ra lễ khai mạc cùng chương trình văn hóa, văn nghệ đặc sắc.

Trong không gian rực rỡ ánh đèn, hòa quyện cùng tiếng nhạc, lời ca và những điệu múa đậm đà bản sắc dân tộc, đêm hội hứa hẹn mang đến cho nhân dân và du khách những trải nghiệm đáng nhớ. Đây cũng là dịp để các giá trị văn hóa truyền thống được tôn vinh, lan tỏa, góp phần tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi và thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng.

Từ 0 giờ đến 4 giờ ngày 29/10, lễ hội tiếp tục với các nghi thức truyền thống, gồm lễ mổ trâu và lễ tế trâu. Được thực hiện theo phong tục địa phương, các nghi lễ thể hiện lòng thành kính đối với các bậc tiền nhân, đồng thời gửi gắm ước nguyện về quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt, cuộc sống bình an, no đủ.

Trong buổi sáng ngày 29/10, từ 8 giờ 15 đến 9 giờ, nghi thức rước và dâng lễ sẽ diễn ra trong không khí trang nghiêm, với những đoàn rước mang đậm sắc màu văn hóa truyền thống.

Tiếp nối là nghi lễ cúng chính tiệc diễn ra từ 9 giờ đến 9 giờ 45 phút. Những lễ vật, sản vật kết tinh từ thành quả lao động của nhân dân được thành kính dâng lên, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với tổ tiên, tiền nhân, đồng thời gửi gắm mong ước về cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

Đội nghi trượng trong trang phục truyền thống chỉnh tề, trang nghiêm trước chính điện Đền Nhược Sơn. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai)

Từ 10 giờ 30 phút, Ban Tổ chức sẽ mời các đại biểu thụ lộc, khép lại những nghi lễ chính của lễ hội trong không khí trang trọng, đoàn kết và ấm áp tình quê hương.

Không chỉ là hoạt động tín ngưỡng mang đậm nét văn hóa truyền thống, Lễ dâng hương cúng cơm mới đền Nhược Sơn còn là dịp để các thế hệ cùng ôn lại lịch sử, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp do cha ông để lại.

Thông qua lễ hội, hình ảnh vùng đất Châu Quế giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, thân thiện và mến khách cũng được quảng bá rộng rãi hơn, qua đó góp phần bảo tồn, phát huy giá trị Di tích đền Nhược Sơn, từng bước đưa di sản văn hóa trở thành nguồn lực phát triển của địa phương./.