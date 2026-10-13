Lễ cưới tập thể ở TP.HCM: 16 mùa yêu, hơn 1.200 câu chuyện hạnh phúc

Ngày 13/10, Thành đoàn TP.HCM thông tin về chương trình “Lễ cưới tập thể” năm 2026.

Chương trình được tổ chức vào thứ Năm, ngày 15/10, dành cho 52 cặp đôi là đoàn viên công đoàn, hội viên, thanh niên công nhân, viên chức, giáo viên, bộ đội xuất ngũ và người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn TP.HCM.

Khởi đầu từ năm 2007, chương trình “Lễ cưới tập thể” qua 16 lần tổ chức, đồng hành, hỗ trợ 1.206 cặp đôi. Ảnh: Hoàng Việt.

Chung tay vun đắp ngày vui cho 52 cặp đôi

Năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và Ban Thường vụ Thành đoàn thành phố phối hợp tổ chức chương trình, với đơn vị thực hiện là Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân thành phố.

“Sự phối hợp thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm và quyết tâm chung tay chăm lo đời sống tinh thần, xây dựng gia đình hạnh phúc cho đoàn viên, hội viên, thanh niên công nhân và người lao động”, Ban tổ chức chia sẻ.

Với nhiều đôi thanh niên công nhân, khi thu nhập còn hạn chế, việc tổ chức một lễ cưới trang trọng, đủ đầy đôi khi trở thành ước mơ phải tạm gác lại. Có những vợ chồng cùng nhau trải qua nhiều năm tháng, có con, xây dựng mái ấm bằng tình yêu thương và sự sẻ chia nhưng vẫn chưa có điều kiện tổ chức một lễ cưới đúng nghĩa.

Thấu hiểu khó khăn và mong ước giản dị ấy, chương trình “Lễ cưới tập thể” năm 2026 tiếp tục được tổ chức, nhằm mang đến ngày vui trọn vẹn cho 52 cặp đôi thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Trong ngày 15/10, trước khi diễn ra lễ cưới, các đôi sẽ diễu hành bằng xe đạp đến Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại đây, họ cùng lãnh đạo thành phố và đại biểu thực hiện nghi thức dâng hoa, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời tham gia nghi thức trao Giấy chứng nhận kết hôn đối với các cặp đôi đủ điều kiện theo quy định.

Sau nghi thức, các cặp đôi trải nghiệm hành trình di chuyển bằng tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đến ga Bến xe Suối Tiên, sau đó tiếp tục di chuyển bằng xe đưa đón đến địa điểm tổ chức lễ cưới.

Tại lễ cưới, lãnh đạo thành phố sẽ phát biểu chúc phúc và trao quà cưới cho các cặp đôi; cùng những lời chúc để tiếp thêm niềm tin cho họ cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc.

Tiếp nối ngày cưới, đồng hành cùng các gia đình trẻ

Ban tổ chức thông tin trong tháng 9 triển khai các hoạt động chuẩn bị và chăm lo thiết thực cho 52 cặp đôi tham gia chương trình. Các cặp đôi được chụp ảnh cưới miễn phí.

Sau lễ cưới, Ban tổ chức tiếp tục triển khai chương trình “Hành trình hạnh phúc”, dự kiến tháng 11/2026, với những hoạt động tại Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên và khu vực Vũng Tàu, Côn Đảo.

Sau lễ cưới, các đôi còn được trang bị kỹ năng làm cha mẹ, giáo dục con cái, giữ gìn hạnh phúc gia đình. Ảnh: Hoàng Việt.

Đây là hoạt động tiếp nối nhằm tạo điều kiện để các cặp đôi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình, đồng thời có thêm trải nghiệm ý nghĩa sau ngày cưới.

Bên cạnh tổ chức hoạt động tham quan, giao lưu, chương trình dự kiến lồng ghép nội dung sinh hoạt chuyên đề về kỹ năng làm cha mẹ, giáo dục con cái, giữ gìn hạnh phúc gia đình; tổ chức hoạt động chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ sinh kế và trao học bổng cho con đoàn viên công đoàn, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Thông qua đó, Ban tổ chức mong muốn không chỉ mang đến cho các cặp đôi lễ cưới đáng nhớ, mà còn tiếp tục đồng hành, hỗ trợ những gia đình trẻ trong hành trình xây dựng cuộc sống ổn định, hạnh phúc và bền vững.

Nơi hội tụ những câu chuyện đẹp về tình yêu Khởi đầu từ năm 2007, chương trình “Lễ cưới tập thể” do Thành đoàn và Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TP.HCM triển khai, đã trở thành một hoạt động chăm lo mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Qua 16 lần tổ chức, chương trình đồng hành, hỗ trợ 1.206 cặp đôi thanh niên công nhân, người lao động trẻ có hoàn cảnh khó khăn hiện thực hóa ước mơ về một lễ cưới trang trọng, ý nghĩa và tiết kiệm. Không chỉ là ngày vui chung, chương trình còn là nơi hội tụ những câu chuyện đẹp về tình yêu, sự thủy chung, tinh thần trách nhiệm và nghị lực vượt khó của các gia đình trẻ. Mỗi cặp đôi tham gia là một câu chuyện riêng, nhưng cùng gặp nhau ở khát vọng xây dựng mái ấm bình yên, hạnh phúc và bền vững.