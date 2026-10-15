Lễ cưới tập thể dành cho 52 cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn

Chương trình do Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh, Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh và Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân Thành phố tổ chức.

Qua 16 lần tổ chức, chương trình đã đồng hành, hỗ trợ cho 1.206 cặp đôi, góp phần chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên, hội viên, thanh niên công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ về vật chất, mang đến niềm vui, sự động viên để các cặp đôi tiếp tục vun đắp hạnh phúc gia đình.

Các cô dâu rạng rỡ trong trang phục áo dài truyền thống Việt Nam tại Lễ cưới tập thể 2026.

Tại đường đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), sau khi các cặp đôi thực hiện nghi thức dâng hoa lên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, ban tổ chức đã tiến hành trao Giấy chứng nhận kết hôn cho các cặp đôi. Tiếp đó, các đôi uyên ương cùng trải nghiệm di chuyển bằng tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đến ga Bến xe Suối Tiên. Từ đây, các cặp đôi sẽ di chuyển đến Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo (phường Bình Dương, TP Hồ Chí Minh) để tổ chức lễ cưới chính thức, với sự tham dự của khoảng 800 đại biểu, khách mời và người thân các cặp đôi.

Theo ban tổ chức, tại lễ cưới ở phường Bình Dương, các cặp đôi sẽ cùng thực hiện các nghi thức cưới, đón nhận lời chúc phúc từ lãnh đạo Thành phố, gia đình và bạn bè. Chương trình còn có các hoạt động văn nghệ, giao lưu “Vũ điệu hạnh phúc”, trao quà cưới và tiệc chung vui dành cho các đôi uyên ương.

Các đôi uyên ương rạng rỡ trong ngày trọng đại của mình tại đường đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh).

Theo ban tổ chức, sau lễ cưới tập thể này, trong tháng 11, chương trình “Hành trình hạnh phúc” năm 2026 dự kiến tiếp tục được triển khai tại Khu Du lịch văn hóa Suối Tiên và đặc khu Côn Đảo.

Trong khuôn khổ chương trình, các cặp đôi sẽ có cơ hội tham gia những hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình, kỹ năng làm cha mẹ, giáo dục con cái và giữ gìn hạnh phúc hôn nhân. Bên cạnh đó, ban tổ chức dự kiến triển khai các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ sinh kế và trao học bổng cho con đoàn viên công đoàn, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Các đôi uyên ương dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở đường đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn.

Ông Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh, trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho các cặp đôi tại chương trình.

Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho các cặp đôi.

Các đại biểu cùng 52 cặp đôi chụp ảnh lưu niệm trước Tượng đài Bác Hồ tại đường đi bộ Nguyễn Huệ.

Các cặp đôi phấn khởi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn từ ban tổ chức chương trình.

Thông qua các hoạt động này, ban tổ chức mong muốn mang đến một ngày cưới đáng nhớ, đồng hành với các gia đình trẻ trong quá trình ổn định cuộc sống, xây dựng tổ ấm hạnh phúc; qua đó lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm cộng đồng và nét đẹp nghĩa tình của TP Hồ Chí Minh.