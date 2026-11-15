Lễ cưới tập thể chắp cánh những ước mơ hạnh phúc

12 cặp đôi công nhân, người lao động ở Nghệ An đã cùng nắm tay nhau bước vào lễ cưới tập thể trong niềm hạnh phúc và những giọt nước mắt xúc động.

Không gian lễ cưới được trang hoàng ấm áp, những bộ váy cưới trắng tinh khôi, những bộ vest lịch lãm và nụ cười rạng rỡ của các cô dâu, chú rể khiến ngày vui thêm ý nghĩa. Nhưng phía sau những nụ cười ấy là những câu chuyện đời nhiều nhọc nhằn.

Lễ cưới tập thể của 12 cặp đôi công nhân, người lao động.

Trong số 12 cặp đôi, anh Nguyễn Ngọc Nguyên và chị Nguyễn Thị Quỳnh Mơ, quê xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh hiện là công nhân tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Hai người đã có với nhau hai người con, một bé trai 4 tuổi và một bé gái 2 tuổi. Họ đã cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ, nhưng đến nay mới có dịp tổ chức đám cưới.

Chị Mơ kể, những năm đầu chung sống, cuộc sống còn nhiều khó khăn, gia đình lại gặp biến cố. Rồi dịch Covid-19 ập đến, mọi dự định phải gác lại. Tiền bạc dành dụm được đều ưu tiên cho cuộc sống và nuôi dạy các con. Ngày tháng cứ thế trôi qua, hai vợ chồng vẫn bên nhau, cùng đi làm, cùng chăm sóc con nhỏ, nhưng một lễ cưới đúng nghĩa vẫn là điều chưa thể thực hiện.

Hôm nay, được khoác lên mình chiếc váy cưới, đứng cạnh người bạn đời và hai con, chị Mơ không giấu được niềm vui. Hai đứa trẻ còn nhỏ, có thể chưa hiểu hết ý nghĩa của buổi lễ, nhưng chắc chắn sẽ có thêm một kỷ niệm đẹp về ngày bố mẹ chính thức đón nhận lời chúc phúc của mọi người.

Các cặp đôi được Ban tổ chức, nhà tài trợ tặng nhẫn cưới bằng vàng.

Với anh Nguyễn Tự Huy và chị Lô Thị Dung, quê xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An, ngày cưới còn mang theo một nỗi niềm riêng. Trước đây, bố anh Huy mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình phải gồng gánh nhiều khó khăn. Là người con trong gia đình, anh luôn canh cánh trách nhiệm và mong muốn có điều kiện chăm lo cho bố mẹ. Thế nhưng, bố anh vừa qua đời, khi mong ước được nhìn thấy con trai cưới vợ vẫn chưa thành hiện thực.

Mỗi cặp đôi có một câu chuyện khác nhau. Có người mồ côi cả cha lẫn mẹ, có người mang gánh nặng chăm sóc người thân mắc bệnh hiểm nghèo; có những gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, phải tính toán từng khoản chi tiêu. Có đôi đã đăng ký kết hôn nhiều năm, có con nhưng chưa một lần được tổ chức lễ cưới. Có đôi cùng làm công nhân, yêu thương, gắn bó, mong muốn có một mái ấm riêng nhưng điều kiện kinh tế chưa cho phép.

Với những người công nhân có thu nhập còn hạn chế, một đám cưới dù giản dị cũng là khoản chi không nhỏ. Bởi vậy, ước mong được một lần mặc áo cưới, được nắm tay người mình yêu bước lên sân khấu, nhận lời chúc phúc của gia đình, bạn bè tưởng chừng bình thường lại trở thành điều chờ đợi suốt nhiều năm.

Lễ cưới diễn ra giản dị nhưng trang trọng, với đầy đủ những nghi thức truyền thống. Các cô dâu, chú rể cùng đón tiếp người thân, bạn bè, đồng nghiệp; nhận lời chúc mừng của lãnh đạo tỉnh và đại diện tổ chức Công đoàn. Họ cùng trao nhẫn cưới, rót trà làm lễ báo hiếu, cắt bánh cưới và nâng ly chúc mừng ngày chung đôi.

Cô dâu không giấu được niềm xúc động trong lễ cưới.

Bà Bùi Thị Đức bùi ngùi rơi nước mắt vì chứng kiến ngày các con bước lên lễ đường hạnh phúc.

Trong giây phút trao nhẫn, nhiều cô dâu, chú rể không giấu được sự xúc động. Chiếc nhẫn cưới nhỏ bé nhưng chứa đựng lời hẹn ước về sự thủy chung, trách nhiệm và sẻ chia. Tại buổi lễ, các cặp đôi còn được nghe chia sẻ về ý nghĩa của chữ "nhẫn" trong đời sống vợ chồng, về cách gìn giữ tình yêu, vun đắp gia đình bằng sự thấu hiểu và nhường nhịn.

Ở hàng ghế người thân, bà Bùi Thị Đức, mẹ chú rể Nguyễn Tự Huy, nhiều lần lấy vạt áo lau nước mắt. Khuôn mặt khắc khổ của người mẹ ánh lên niềm vui khi nhìn con trai trong ngày trọng đại. Những giọt nước mắt cứ rơi, nhưng trên môi bà vẫn nở nụ cười.

Để tổ chức lễ cưới, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã nỗ lực chuẩn bị các điều kiện, đồng thời vận động sự chung tay của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm. Các cặp đôi được hỗ trợ tổ chức đám cưới miễn phí, tặng nhẫn cưới vàng, chụp ảnh cưới, quà tặng; được bố trí xe ô tô phục vụ lễ rước dâu, dự tiệc và nghỉ trăng mật.

Các cặp đôi cùng nhau cắt bánh cưới.

Các cặp đôi nhận lời chúc phúc của mọi người.

Bà Phan Thị Trang, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An chia sẻ, lễ cưới hôm nay không chỉ là niềm vui riêng của 12 cặp đôi mà còn là sự sẻ chia, bù đắp ân tình, là vòng tay ấm áp của tổ chức và cộng đồng dành cho công nhân, người lao động. Thông qua hoạt động này, tổ chức Công đoàn mong muốn khẳng định rằng, trên hành trình xây dựng hạnh phúc, người lao động luôn có sự đồng hành, sẻ chia của tổ chức mình đang gắn bó.

Lễ cưới tập thể trở thành nhịp cầu yêu thương, chắp cánh cho 12 cặp đôi công nhân, người lao động thực hiện ước mơ về một ngày cưới trọn vẹn; cùng nhau xây dựng tổ ấm bằng tình yêu, niềm tin và hy vọng.