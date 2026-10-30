Lễ cưới của Vương Anh và vợ hơn 5 tuổi

Tối 29/10, lễ cưới của vợ chồng diễn viên Vương Anh Ole được tổ chức tại Hà Nội, với sự góp mặt của đại diện hai bên gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Quỳnh Nga và một số diễn viên có mặt để chúc mừng hạnh phúc của đôi uyên ương. Không gian lễ cưới được trang hoàng tinh tế, với gam màu chủ đạo là trắng, xanh cùng nhiều hoa tươi.

Trong ngày đặc biệt, Ngọc Mai diện nhiều đầm cưới với thiết kế cúp ngực gợi cảm. Cô rạng rỡ đứng cạnh người bạn đời. Trong khi đó, Vương Anh Ole lịch lãm với vest.

Hình ảnh lễ cưới của Vương Anh Ole và Ngọc Mai. Ảnh: @maily.

Sau tiệc đón khách, cả hai thực hiện những nghi thức truyền thống trong lễ cưới. Cặp vợ chồng trao nụ hôn ngọt ngào trước sự chứng kiến của quan khách. Vương Anh Ole gửi lời cảm ơn tới bạn bè, đồng nghiệp vì sự hiện diện của họ trong hôn lễ của anh và Ngọc Mai.

Vương Anh Ole cầu hôn Ngọc Mai vào tháng 8. Thời điểm ấy, nam diễn viên giấu kín hình ảnh, danh tính nửa kia. Sau đó, trên trang cá nhân, diễn viên Đi giữa trời rực rỡ thường xuyên đăng tải hình ảnh đưa vợ đi thử váy cưới, hẹn hò. Tuy nhiên, Vương Anh Ole vẫn không chia sẻ ảnh cận mặt của vợ.

Ảnh cưới của cặp uyên ương. Ảnh: FBNV.

Trong khi đó, trên trang cá nhân, Ngọc Mai chia sẻ hình ảnh tình tứ bên Vương Anh Ole trong những dịp như sinh nhật, du lịch. Khi đăng loạt ảnh cưới, cô chia sẻ: "Những bức ảnh phát ra tiếng cười và hạnh phúc".

Đến ngày 18/10, cả hai tổ chức lễ ăn hỏi tại nhà riêng cô dâu ở Hà Nội. Vợ nam diễn viên hơn anh 5 tuổi, làm việc trong lĩnh vực thời trang. Cả hai bắt đầu nói chuyện, tìm hiểu sau đó tiến tới hẹn hò. Họ trải qua hơn một năm gắn bó trước khi đi đến quyết định về chung một nhà.

Vương Anh Ole (tên thật Trần Vương Anh), sinh năm 1992, được biết đến qua các bộ phim như Bộ tứ 10A8, Những phóng viên vui nhộn… Những năm gần đây, anh tập trung phát triển nội dung trên mạng, thỉnh thoảng mới tham gia phim truyền hình, chẳng hạn Về nhà đi con (2019) và Đi giữa trời rực rỡ (2024).