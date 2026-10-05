Lễ cưới của Hoài Lâm và Ngọc Trinh

Ngày 5/10, Hoài Lâm và bà xã Ngọc Trinh tổ chức lễ vu quy tại nhà riêng của cô dâu. Trong buổi lễ, nam ca sĩ mặc vest đen, cô dâu diện váy cúp ngực, dáng tùng xòe truyền thống. Trong buổi lễ, nam ca sĩ nắm tay cô dâu và thể hiện ca khúc Rồi tới luôn trong sự chúc phúc của gia đình hai bên lẫn khách mời.

Sau lễ vu quy, đôi uyên ương sẽ tổ chức hôn lễ trưa 6/10 tại nhà riêng của Hoài Lâm ở xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long.

Giữa tháng 9, Hoài Lâm bất ngờ chia sẻ hình ảnh cầu hôn bạn đời. Thời điểm đó, anh nhắn nhủ nửa kia: "Anh đã cố gắng để em hiểu anh. Có gì thì nói với anh, anh sửa từ từ. Anh sẽ không bao giờ có chuyện anh phản bội em. Hãy kiên nhẫn và cho cái tôi của anh được đi đến đỉnh điểm. Anh sẽ quay đầu và làm lại bằng tấm lòng cao cả. Anh không dài dòng, chỉ mong em chịu khó cho anh thêm ít thời gian nữa".

Hình ảnh trong lễ vu quy của vợ chồng Hoài Lâm. Ảnh: FBNV.

Thông báo của nam ca sĩ Hoa nở không màu gây bất ngờ bởi trước đó anh kín tiếng về chuyện tình cảm. Họ có thời gian hẹn hò nhưng không công khai mối quan hệ.

Vợ Hoài Lâm tên là Ngọc Trinh, sinh năm 2004, cùng quê với nam ca sĩ và hiện kinh doanh online. Cô sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, tươi tắn. Trên trang cá nhân, Ngọc Trinh khá kín tiếng về chuyện tình cảm và không thường xuyên đăng ảnh bên bạn trai. Tuy nhiên, kể từ khi công khai mối quan hệ với Hoài Lâm, Ngọc Trinh nhận được sự chú ý.

Hoài Lâm sinh năm 1995, nổi tiếng sau khi giành giải quán quân trong mùa thứ hai của chương trình Gương mặt thân quen vào năm 2014. Anh sở hữu giọng hát cảm xúc, ngọt ngào, khả năng xử lý bài nhạc linh hoạt. Nam ca sĩ gắn liền với thể loại nhạc trữ tình, nhạc vàng, nhạc trẻ.

Hoài Lâm nổi tiếng với các ca khúc như Về đâu mái tóc người thương, Hoa nở không màu… Trong sự nghiệp, nam ca sĩ có nhiều lần gián đoạn hoạt động. Cuối 2018, anh tuyên bố hủy 12 đêm nhạc và tạm ngưng hoạt động khoảng 2 năm. Đến cuối 2024, Hoài Lâm một lần nữa tạm dừng ca hát vì sức khỏe không cho phép.

Trong thời gian qua, Hoài Lâm duy trì hoạt động nghệ thuật. Nam ca sĩ phát hành một số sản phẩm mới, đồng thời xuất hiện tại các sân khấu và phòng trà.

Hồi tháng 4, Hoài Lâm trở lại với Mai này em có về không, ca khúc đánh dấu lần tái hợp với nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Trước đó, cả hai từng tạo dấu ấn với Hoa nở không màu và Buồn làm chi em ơi.

Tuy nhiên, Mai này em có về không chưa tạo được sức hút tương đương những sản phẩm trước của bộ đôi. Lượt xem MV cũng như mức độ thảo luận, chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy ca khúc chưa thể tái lập hiệu ứng từng giúp Hoa nở không màu hay Buồn làm chi em ơi trở thành những bản hit nổi bật trong sự nghiệp Hoài Lâm.

Trước đó, vào tháng 11/2024, Hoài Lâm thông báo sử dụng nghệ danh mới là Tuấn Lộc. Nam ca sĩ khi ấy cho biết anh vẫn hoạt động ca hát bình thường, chỉ thay đổi tên sử dụng khi đi diễn. Anh giải thích mong muốn dùng tên thật trong hoạt động nghệ thuật kể từ thời điểm đó.

Đến tháng 7, Hoài Lâm tiếp tục có động thái mới liên quan đến tên gọi trong âm nhạc. Anh thay ảnh đại diện và ảnh bìa trang cá nhân bằng hình ảnh có dòng chữ “Tlam”, đồng thời chia sẻ đường link dẫn đến sản phẩm mới mang tên Ký ức.