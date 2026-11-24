Đại biểu dâng hương trong tại Lễ Cúng trăng.

Lễ Cúng trăng hay còn gọi lễ Ok Om Bok, là một trong ba lễ lớn của đồng bào Khmer Nam bộ; có ý nghĩa sâu sắc trong đời sống tâm linh của đồng bào, thể hiện tình cảm của con người đối với vị thần thiên nhiên đã giúp đỡ người dân bảo vệ mùa màng, điều hòa thời tiết, đem lại mùa màng tốt tươi và sự ấm no.

Tiết mục văn nghệ tại lễ Cúng trăng.

Hàng năm vào ngày rằm tháng 10 âm lịch hàng năm, Lễ Cúng trăng được tổ chức nhằm lưu giữ nét truyền thống văn hóa của đồng bào Khmer, giới thiệu, quảng bá những nét đặc trưng riêng mang đậm bản sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ nói chung, đồng bào Khmer tỉnh An Giang nói riêng.

Lễ Cúng trăng diễn ra trong không khí trang nghiêm, theo nghi thức truyền thống của đồng bào Khmer.

Tại buổi lễ, đại biểu tham dự, phật tử và đồng bào Khmer ôn lại truyền thuyết, ý nghĩa của lễ Cúng trăng. Nghi thức Cúng trăng diễn ra trong không khí trang nghiêm, mang đậm tính nhân văn, gắn kết tình làng nghĩa xóm.

Nghi thức đút cốm dẹp.

Nghi thức đút cốm dẹp là điểm nhấn của Lễ Cúng trăng. Cốm dẹp là một trong những vật cúng quan trọng của đồng bào Khmer trong lễ này. Tại lễ cúng, các vị cao niên, có uy tín trong đồng bào sẽ đút cốm dẹp cho những người tham dự và chúc phúc cho họ được nhiều điều may mắn, tốt đẹp.