Lễ cúng rừng của người Pa Dí được ghi danh vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai trao Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh “Lễ cúng rừng của người Pa Dí” vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Lễ hội chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày giải phóng Mường Khương (11/11/1950-11/11/2026) và hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11); đồng thời bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, quảng bá cảnh sắc thiên nhiên, con người và các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương.

Phát biểu khai mạc lễ hội, đồng chí Nguyễn Đình Thức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Khương khẳng định: Mường Khương là vùng đất biên cương giàu truyền thống lịch sử, là nơi hội tụ của những giá trị văn hóa đặc sắc và là mái nhà chung của 23 dân tộc anh em. 76 năm đã trôi qua, từ một vùng đất còn nhiều gian khó, Mường Khương đang từng bước đổi thay. Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên.

Các đại biểu tham dự khai mạc Lễ hội “Mường Khương-sắc màu biên cương” lần thứ I. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Lễ hội “Sắc màu biên cương” là dịp để nhân dân các dân tộc trên địa bàn cùng gặp gỡ, giao lưu, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, đồng thời là cơ hội quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Mường Khương thân thiện, giàu bản sắc đến với du khách.

Thông qua các hoạt động giới thiệu văn hóa, ẩm thực, nghề truyền thống, nông sản đặc trưng và sản phẩm OCOP, Mường Khương hướng tới khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế-xã hội của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Đình Thức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Khương phát biểu khai mạc lễ hội. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Tại lễ khai mạc, xã Mường Khương vinh dự đón nhận quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh “Lễ cúng rừng của người Pa Dí” vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể; đồng thời đón nhận quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai xếp hạng Đền Cây 2 là Di tích lịch sử-văn hóa cấp tỉnh. Đây là sự ghi nhận đối với những giá trị văn hóa, lịch sử được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác bảo tồn và phát huy di sản trên địa bàn.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Tiếp nối chương trình, đông đảo người dân và du khách được thưởng thức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Sắc màu biên cương”. Các tiết mục ca, múa, nhạc được dàn dựng công phu, mang đậm âm hưởng vùng cao, tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên, con người và bản sắc văn hóa đặc sắc của các dân tộc Mường Khương.