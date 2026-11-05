Lễ cúng mừng nhà rông mới của cộng đồng người Jrai ở Gia Lai

Giữa không gian đại ngàn dưới chân núi lửa Chư Đang Ya, Nhà rông mới của làng Ia Gri, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai đã hoàn thành trong niềm hân hoan của cộng đồng người Jrai nơi đây. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)

Nghi lễ mừng nhà rông mới của người Jrai ở làng Ia Gri, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoài Nam – TTXVN

Các già làng thực hiện nghi lễ mừng nhà rông mới. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)

Nghi lễ mừng nhà rông mới của người Jrai ở làng Ia Gri, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)

Nghi lễ mừng nhà rông mới của người Jrai ở làng Ia Gri, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)

Trong tiếng cồng chiêng ngân vang, các già làng, nghệ nhân và dân làng Jrai cùng thực hành nghi thức cúng mừng nhà rông mới để bày tỏ lòng biết ơn đối với các Yang. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)

Nghi lễ mừng nhà rông mới của người Jrai ở làng Ia Gri, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)

Những lễ vật hiến sinh được dâng lên các Yang với lòng thành kính, gửi gắm ước vọng mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, buôn làng bình an, no đủ. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)

Nghi lễ mừng nhà rông mới của người Jrai ở làng Ia Gri, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)

Nghi lễ mừng nhà rông mới của người Jrai ở làng Ia Gri, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)