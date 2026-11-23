Lễ Chúc yết cúng Bà Thủy Cung Thánh Mẫu được tổ chức trang trọng. Ảnh: HOÀI THẢO

Lễ cúng được người dân làng chài khu phố Tân Hưng gìn giữ và tổ chức vào dịp Rằm tháng 10 âm lịch hằng năm, trong 2 ngày 14 và 15. Trải qua 148 năm, Lễ hội trở thành nét sinh hoạt tín ngưỡng truyền thống, thể hiện lòng thành kính đối với Bà Thủy Cung Thánh Mẫu, đồng thời gửi gắm ước nguyện mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.

Trong ngày 15 tháng 10 âm lịch, Lễ Chúc yết được tiến hành theo nghi thức tế thần linh, kính thánh tôn thần và tưởng nhớ công lao tiền nhân. Các nghi thức diễn ra trang nghiêm, với sự tham gia của đội lễ cùng các nhạc cụ dân tộc như: Đàn cò, đàn tranh, trống, trống cơm và kèn bầu, tạo nên không khí linh thiêng, đậm đà bản sắc văn hóa dân gian.

Bên cạnh phần Lễ, người dân còn được thưởng thức các tiết mục hát bội, tuồng cổ và múa dân gian do Đoàn Tuồng Cổ Kim Hương biểu diễn. Tối cùng ngày, Lễ hội tiếp tục với Lễ Chấp minh - Tế vong linh chiến sĩ và Lễ Chúc thọ. Sáng 24-11, tức ngày 16 tháng 10 âm lịch, Lễ Viên mãn sẽ diễn ra, khép lại các nghi thức cúng lễ.

Miếu An Khương Vạn được dựng vào năm Kỷ Mão 1878, ban đầu là ngôi miếu bằng gỗ. Qua 5 đời tạo dựng, tu bổ và sửa sang, từ ngôi Miếu Võ thuở sơ khai với nền đất đắp, đến nay miếu đã được mở rộng, xây dựng khang trang, trang nghiêm trên khuôn viên khoảng 3.000 m².

Việc duy trì lễ cúng Bà Thủy Cung Thánh Mẫu qua nhiều thế hệ không chỉ thể hiện lòng thành kính của người dân đối với tín ngưỡng dân gian mà còn góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, gìn giữ nét đẹp lễ hội và thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng.