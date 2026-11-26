Trong ngày họp báo công bố Quả bóng vàng Việt Nam 2026, những chia sẻ của cựu tiền đạo tuyển Việt Nam không chỉ mang đến góc nhìn về thế hệ cầu thủ trẻ, mà còn gợi lại hình ảnh một ngôi sao từng dành trọn thanh xuân cho sân cỏ.

Điều đáng chú ý là khi nói về bóng đá Việt Nam, Công Vinh vẫn dành nhiều cảm xúc cho những cầu thủ trẻ đang trưởng thành. Anh nhìn thấy ở họ khát vọng, tiềm năng và cả những cơ hội để bóng đá nước nhà vươn lên. Đó không đơn thuần là góc nhìn của một cựu danh thủ, mà còn là sự quan tâm của người từng trải qua đủ vinh quang, áp lực và cả những thử thách khắc nghiệt nhất trong sự nghiệp.

Gần 10 năm sau khi khép lại sự nghiệp cầu thủ, Lê Công Vinh vẫn cho thấy bóng đá chưa bao giờ rời khỏi trái tim mình.

Có một sự kết nối thú vị giữa Công Vinh của hiện tại và những cầu thủ trẻ mà anh nhắc đến. Năm 19 tuổi, tiền đạo xứ Nghệ từng giành Quả bóng vàng Việt Nam, trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử đoạt danh hiệu này. Đó là cột mốc mở ra một hành trình đặc biệt, đưa Công Vinh trở thành chân sút xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam.

Gần hai thập kỷ đã trôi qua kể từ dấu mốc ấy. Công Vinh không còn chạy trên sân, không còn đứng trước những trận cầu quyết định hay sống trong bầu không khí cuồng nhiệt của các khán đài. Nhưng qua những chia sẻ ở buổi họp báo Quả bóng vàng 2026, có thể thấy tình yêu dành cho bóng đá vẫn hiện diện trong từng góc nhìn của anh.

Thời gian có thể khiến một cầu thủ rời xa sân cỏ, nhưng không dễ xóa đi những cảm xúc đã trở thành một phần cuộc đời. Với Công Vinh, bóng đá không chỉ là sự nghiệp từng mang đến danh tiếng và những danh hiệu. Đó còn là nơi anh dành cả tuổi trẻ, nơi lưu giữ những ký ức đẹp nhất và tạo nên dấu ấn không thể thay thế trong cuộc đời mình.

Công Vinh và ca sĩ Thuỷ Tiên có cuộc sống hạnh phúc. Ảnh: FBNV

Sau gần 10 năm chia tay sân cỏ, Lê Công Vinh vẫn khiến người hâm mộ nhìn thấy hình ảnh của một ngôi sao chưa bao giờ hết yêu bóng đá.

Lê Công Vinh sinh ngày 10/12/1985 tại Nghệ An, trưởng thành từ lò đào tạo Sông Lam Nghệ An. Anh từng khoác áo nhiều CLB như Hà Nội T&T, Sông Lam Nghệ An và Becamex Bình Dương, đồng thời có thời gian thi đấu tại Bồ Đào Nha và Nhật Bản. Trong màu áo tuyển Việt Nam, Công Vinh ghi 51 bàn sau 85 lần ra sân, góp công lớn giúp đội tuyển vô địch AFF Cup 2008. Anh giành ba Quả bóng vàng Việt Nam vào các năm 2004, 2006 và 2007, trước khi giải nghệ năm 2016.